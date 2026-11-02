Human Capital blir strategisk partner till Styrelseakademien Stockholm

Inom ramen för partnerskapet bidrar Human Capital med kunskap och erfarenhet till Styrelseakademiens medlemsaktiviteter. Fokus ligger på rekrytering av styrelseledamöter och vd, successionsplanering och bedömning av ledare.

”Styrelsen och vd:n är några av de viktigaste rekryteringarna ett bolag gör och förtjänar samma noggrannhet som andra nyckelrekryteringar. Vi möter varje dag ägare och styrelser som står inför just de besluten. Genom partnerskapet med Styrelseakademien kan vi bidra med vår erfarenhet av kompetensbaserad rekrytering och personbedömning, samtidigt som vi får ta del av Styrelseakademiens medlemmars perspektiv och erfarenheter”, säger Milena Sohlén, vd på Human Capital.

”En väl fungerande styrelse handlar inte bara om att samla rätt kompetenser kring bordet, utan också om hur människorna arbetar tillsammans och fortsätter att lära. Human Capitals erfarenhet av ledarrekrytering, succession och personbedömning kompletterar vårt arbete med att utveckla professionella och värdeskapande styrelser. Tillsammans kan vi ge ägare och valberedningar bättre underlag för de beslut som betyder mest för bolagets framtid”, säger Suzanne Sandler, verksamhetschef för Styrelseakademien Stockholm.

”Rätt styrelse och rätt vd är i grunden en kompetensfråga. Partnerskapet ger Human Capital möjlighet att bidra med sin erfarenhet där de avgörande besluten fattas”, säger Jan Bengtsson, vd och koncernchef för NGS Group AB (publ).

Om Styrelseakademien

Styrelseakademien är en oberoende ideell förening som verkar för att professionalisera styrelsearbetet i Sverige. Föreningen har över 7 000 medlemmar i 16 regionala föreningar. Styrelseakademien Stockholm omfattar Stockholmsregionen, Uppsala, Södertälje och Gotland och förmedlar kunskap genom seminarier, nätverksträffar, rundabordssamtal, styrelseutbildningar och styrelseförmedling.

Om NGS Group

NGS Group är en ledande koncern inom executive search, rekrytering, interimskonsulter, assessment och bemanning. Verksamheten bedrivs under de två varumärkena Human Capital och Nurse & Doc Partner. NGS Group är noterat på NGM Growth Market.

Kontaktinformation

Milena Sohlén, vd, Human Capital, 072-728 53 46

Suzanne Sandler, vd, Styrelseakademien, 073-535 66 35

Jan Bengtsson, vd och koncernchef, NGS Group AB (publ), 073-600 68 10