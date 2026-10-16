Mandatum slutför förvärvet av Cliens

Förvärvet stödjer Mandatums strategiska mål att växa sin kapitallätta verksamhet genom internationell expansion inom kapitalförvaltning samt stärker bolagets närvaro på den svenska kapitalförvaltningsmarknaden.

”Vi är mycket glada över att välkomna Cliens och dess välrenommerade team till Mandatum. Cliens tillför en stark marknadsposition, gedigen investeringskompetens och aktiestrategier som kompletterar vårt erbjudande väl. Vi ser fram emot att bygga vidare på våra gemensamma styrkor och skapa långsiktigt värde för både kunder och aktieägare,” säger Petri Niemisvirta, vd för Mandatum.

”Cliens erkända kompetens inom aktiv aktieförvaltning, särskilt när det gäller små och medelstora bolag, stärker vår förmåga att möta kundernas behov ytterligare. Vi är glada att inleda detta partnerskap och ser fram emot att göra Cliens högt uppskattade investeringslösningar tillgängliga för en bredare kundbas”, säger Janne Sarvikivi, EVP, Asset and Wealth Management på Mandatum.

Cliens kommer även fortsättningsvis att verka under eget namn och med nuvarande ledning.



Ytterligare information:

Mandatum

Janne Sarvikivi

EVP, Asset and Wealth Management

Tel. +358 40 717 7377

janne.sarvikivimandatum.fi

Niina Riihelä

SVP, Communications, Brand and Sustainability

Tel. +358 40 728 1548

niina.riihelamandatum.fi



Cliens

ANNONS

Martin Öqvist

VD, Cliens Kapitalförvaltning

Tel. 0736-75 06 70

martin.oqvistcliens.se

Tomas Henriks

Sälj- & Marknadschef, Cliens Kapitalförvaltning

Tel. 0702-28 18 98

tomas.henrikscliens.se

Om Mandatum

Mandatum är en nordisk finanskoncern med ledande kompetens inom kapitalförvaltning och livförsäkring. Bolagets kunder omfattar institutioner, företag och privatpersoner. Mandatum erbjuder tjänster inom kapital- och förmögenhetsförvaltning, ersättnings- och incitamentslösningar, kompletterande pensioner samt personförsäkring. I Sverige erbjuder bolaget institutionella investerare prisbelönta lösningar inom kredit- och alternativa investeringar. Mandatums aktie är noterad på Nasdaq Helsingfors sedan 2023.