Så blir du ett proffs på att kallprata

Blir du kallsvettig så fort du hamnar i ett rum med främlingar? Undrar du vad du ska säga och hur du ska bryta isen?

Att kunna kallprata är inte en färdighet som människor föds med, det är något vi kan träna upp.

Lär du dig bara knepen kommer du att framstå som ett socialt proffs. Det kan du ha användning för i många olika sammanhang: på jobbet, med kunder, kollegor och vänner.

I boken Think Faster, Talk Smarter: How to Speak Successfully When You’re Out on the Spot, listar föreläsaren Matt Abrahams sina bästa knep för hur man blir en framgångsrik kallpratare.

Skippa “Hur är läget”

Det är vanligt att inleda ett samtal med slentrianmässiga fraser som “Hur är läget?” eller “Hur mår du?”. Det blir lätt att personen du pratar med bara svarar “Jag mår bra, hur mår du?”.

I stället bör du direkt inleda konversationen med en fråga som visar att du är genuint intresserad av personen, skriver Newsweek.

Frågor om omgivningen runt omkring er kan vara roligare och ett bättre sätt att bryta isen, till exempel “Har du sett så många personer med blå skjortor på en och samma plats förut” eller “Tycker du att det är för många fönster i den här byggnaden?”.

Om du ändå skulle få frågan “Hur mår du?”, kan du testa att svara mer personligt. Säg: “Det är fantastiskt, jag har precis genomfört en lyckad affär”. Det öppnar upp för samtal och frågor.