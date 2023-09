Trasig elbil: En dyr och tidskrävande historia

Specialutrustning – ett måste

För att reparera elbilar krävs det särskild utrustning och utbildning, inte minst för att elbilars 400V- och 800V-system kan döda oerfarna tekniker på bara några sekunder.

Utöver risken med högvoltssystem, är även brandrisken ett problem – särskilt med tanke på hur svårsläckta de är.

Elbil en kostnadsfråga

Roberto Petrilli, en 60-årig bilmekaniker i Milano, Italien, är bestämt ointresserad av att lägga cirka 30 000 euro, motsvarande 357 000 kronor, på den utrustning som krävs för att reparera elbilar.

Anledningen är att elbilsförsäljningen i Italien är väldigt låg, samtidigt som infrastrukturen är bristfällig.

”Jag är sju år från att gå i pension och jag tror inte att det är värt pengarna”, berättar han för Reuters.

Problemet ligger i att nästan alla verkstäder som kan reparera elbilar är del av större kedjor, vilket trissar upp priserna för konsumenterna. (Foto: TT)

Tekniker – en bristvara

Ända sedan pandemin har tekniker varit en bristvara i branschen. Enligt The Institute of the Motor Industry kommer Storbritannien att ha ett underskott av 25 000 elbilstekniker till 2032.

I USA kommer 80 000 jobb per år behövas årligen till 2031, blandat annat i form av elbilstekniker och installatörer av laddinfrastruktur.

Australien kommer att ha ett underskott på 9 000 tekniker till 2030.

Konsekvensen av det är längre servicetider och högre priser, vilket kan ha en negativ inverkan på efterfrågan av elbilar.

Kommer att dröja

Bristen på tekniker kommer att sätta käppar i hjulen för elektrifieringen, dels på grund av ökade ägarkostnader, dels på grund av hur komplicerat det kan komma att bli att reparera sin elbil.

Om elektrifieringen ska fortskrida behövs det fler reparatörer och intresserade verkstäder – och det måste ske nu.

