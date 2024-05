Tjugonde gången gillt för BMW Art car

Den elektrifierade racerbilen, BMW M Hybrid V8, gör sin debut i det historiska loppet. Faktum är att det markerar BMW:s återkomst till toppklassen i Le Mans. Där har de inte tävlat på högsta nivå sedan de vann för 25 år sedan.

Vad tycks om grafitti på en sådan praktfull bil? En smaksak så klart. (Foto: BMW)

Julie, Andy, Roy och Jeff

BMW M Hybrid V8 med nummer 20 är den 20:e BMW Art Car någonsin. Med pompa och ståt avtäcktes den på Centre Pompidou i Paris och intog omedelbart sin plats i rampljuset.

Designen är skapad av ingen mindre än Julie Mehretu, vinnare av McArthur Award och US Department of State Medal of Arts Award. Med detta tillägg ansluter sig Mehretu till en imponerande skara konstnärer som bidragit till BMW:s program, inklusive legendariska namn som Andy Warhol, Roy Lichtenstein och Jeff Koons.

Mehretu använde sin målning “Everywhen” som inspiration för designen. Hon överförde det tvådimensionella mönstret till de tredimensionella konturerna av BMW M Hybrid V8. 3D-kartläggningsteknik möjliggjorde en precis applicering av den invecklade folien på racerbilen.