Så får du bilen sval även i sommarsolen

Vissa moderna bilar kan lämnas med luftkonditioneringen på längre stunder, även med låsta dörrar. Tillverkarna döper ofta funktionen till Pet mode, Dog mode eller liknande. Utöver att kall luft fyller kupén så kan man i några modeller, exempelvis Teslas, ställa in att skärmen visar en text som säger att AC:n är på och att hunden – eller vem som nu sitter där inne – mår bra.

Utan bil med sådana smarta funktioner gäller det att tampas med kupétemperaturen på andra sätt. Det kan ta många minuter innan AC:n lyckats göra klimatet i bilen behagligt, men med lite hjälp kan den tiden kapas drastiskt.

”Ser ut som en idiot”

Det är matematikern Hannah Fry som delat med sig av en effektiv metod för att sänka temperaturen i bilen snabbt, innan man ens startat den.

Fry varnar dock för att man ”ser ut som en idiot” under tiden, och tipsar därför om att undvika strategin på de mest populära parkeringsplatserna.

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Hannahs metod går ut på att snabbt få ut all den varma luften från bilens kupé och samtidigt ersätta den med frisk och sval luft från utanför bilen.

Hon börjar med att öppna fönstret på ena bakdörren helt, ser sedan till att alla andra fönster och dörrar är helt stängda – och öppnar och stänger sedan hastigt ena framdörren några gånger.

När framdörren öppnas snabbt skapas ett slags lågtryck i kupén, som automatiskt fylls med svalare luft från utsidan.

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Täck rutorna

Ytterligare en metod för att hålla kupétemperaturen i schack under soliga dagar är att täcka vindrutan – eller de fönster som vetter mot solen – med reflekterande material. Studier visar att man på så sätt kan sänka temperaturen i bilen med omkring fyra till åtta grader.

En annan fördel med att täcka rutorna är att solens strålar inte når de material i kupén som kan vara solkänsliga, exempelvis rattens läder och instrumentbrädans plast.

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