Regeringen står fast: Elbilskrav trots biljättarnas protester

Transportminister Louise Haigh och näringsminister Jonathan Reynolds mötte under onsdagen chefer från bland annat BMW, Ford, Nissan, Stellantis, Tesla, Toyota och Volkswagen. Även representanter från branschorganisationer som Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT), ChargeUK och British Vehicle Leasing and Rental Association (BVRLA) deltog i mötet enligt Autocar.

Louise Haigh, Storbritanniens transportminister, lämnar 10 Downing Street i London efter ett regeringssammanträde inför budgeten på onsdagen. (Foto: Kirsty Wigglesworth/TT)

Huvudfokus för diskussionerna var övergången till elbilar och det så kallade ZEV-mandatet. Detta mandat innebär att biltillverkare måste sälja en ökande andel utsläppsfria bilar varje år.

De som inte når målen riskerar höga böter.

I år måste 22 procent av de nya bilarna som säljs vara utsläppsfria. Nästa år höjs siffran till 26 procent, och år 2030 ska andelen vara uppe i 80 procent.

Enligt rapporter ville biltillverkarna under mötet få regeringen att sänka målen i ZEV-mandatet. De menar att det är svårt att nå dem med tanke på att efterfrågan på elbilar har minskat kraftigt det senaste året.