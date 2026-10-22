Priset på beg elbilar ökar: "Bra timing att sälja"

Nu minskar gapet

Samma utveckling går också att urskönja på jättemarknaden som är Tyskland. Där har värdet på de tre år gamla elbilarna ökat med 1,4 procentenheter sedan maj. Bensin- och dieselbilarna tappade istället i värde.

Med andra ord håller prisgapet mellan drivlinetyperna att stängas. Enligt Wirtschafts Woche värderas de utannonserade treåriga elbilarna i genomsnitt till 51,5 procent av sitt ursprungliga listpris. Motsvarande för diesel är 58 procent och bensin 59,4.

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I november 2025 var skillnaden mellan el- och bensinbilar nästan 15 procentenheter.

Bakgrunden till värdeutvecklingen, menar både tyska och svenska experter, är kriget i Iran. Oljemarknaden har hamnat på avigsidan, bränslepriserna har passerat smärtpunkten – fler väljer elbilar, vilket ökar efterfrågan och i sin tur driver på priserna.

Tesla håller priset bäst

I september ökade nyregistreringarna av elbilar i Europa med 70 procent jämfört med samma period förra året. Herren på täppan blev Elon Musks Tesla, där Model Y och Model 3 samsades i toppen på försäljningslistorna.

De tyska medierna menar också att just de båda modellerna är de elbilar som för tillfället verkar hålla priset bäst på landets begagnatmarknad: Model 3-värdet efter tre år ligger i genomsnitt på 58 procent av det ursprungliga priset, medan Model Y behåller 56 procent.

På andra sidan av spektrumet hittas de kinesiska tillverkarna. När de klumpas samman behåller deras modeller endast 41 procent av sitt värde under tre år.

Säljarens marknad

Blockets fordonsexpert, Marcin Stepman, menar att man gått in i en säljarens marknad – i ett pressmeddelande beskrivs situationen som ”ovanligt gynnsam”.

”Många handlare har just nu svårt att få tag i tillräckligt med begagnade elbilar, samtidigt som efterfrågan är fortsatt stark. Det gör att timingen är ovanligt bra för den som funderar på att sälja sin elbil”, kommenterade Stepman i pressmeddelandet.

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