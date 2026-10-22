Elbilarnas ras på begagnatmarknaden ser ut att mattas av. I både Sverige och Tyskland stiger priserna, samtidigt som vissa märken visar sig hålla värdet betydligt bättre än andra.
Priset på beg elbilar ökar: "Bra timing att sälja"
Att sälja sin elbil är mindre smärtsamt än någonsin. Det enorma värdetapp som begagnatmarknaden på elbilssidan varit känt för är på god väg att stabiliseras – vissa märken håller dock värdet bättre än andra.
Blixtsnabb teknikutveckling, stor tillgång och rädslan för utarmade batterier har legat som en våt filt över elbilarnas begagnatmarknad under lång tid. Skillnaden mellan hur eldrivna modellers värde klarat tidens tand kontra motsvarande förbränningsversioner har varit påtaglig.
Så stor var skillnaden mellan el- och förbränningsmotor
Dagens PS rapporterade tidigare under året om fallet XC40: Den eldrivna bilen kostade 210 000 kronor mer än bensinbilen 2022, men i augusti i år var elversionen 15 400 kronor billigare än den bensindrivna.
Sett i procent handlade det om ett värdetapp på 47 procent för elbilen, och endast 12 procent för bensinbilen.
Men sedan dess har flera rapporter pekat på ett skifte. Elbilarnas pris på andrahandsmarknaden ökar försiktigt.
I början av september berättade Blocket att antalet elbilsannonser på sajten minskat drastiskt sedan början av året – från cirka 16 000 till cirka 9000. Då sa man att elbilarnas begagnatpris gått upp med cirka fem procent sedan mitten av sommaren.
Nu minskar gapet
Samma utveckling går också att urskönja på jättemarknaden som är Tyskland. Där har värdet på de tre år gamla elbilarna ökat med 1,4 procentenheter sedan maj. Bensin- och dieselbilarna tappade istället i värde.
Med andra ord håller prisgapet mellan drivlinetyperna att stängas. Enligt Wirtschafts Woche värderas de utannonserade treåriga elbilarna i genomsnitt till 51,5 procent av sitt ursprungliga listpris. Motsvarande för diesel är 58 procent och bensin 59,4.
I november 2025 var skillnaden mellan el- och bensinbilar nästan 15 procentenheter.
Bakgrunden till värdeutvecklingen, menar både tyska och svenska experter, är kriget i Iran. Oljemarknaden har hamnat på avigsidan, bränslepriserna har passerat smärtpunkten – fler väljer elbilar, vilket ökar efterfrågan och i sin tur driver på priserna.
Tesla håller priset bäst
I september ökade nyregistreringarna av elbilar i Europa med 70 procent jämfört med samma period förra året. Herren på täppan blev Elon Musks Tesla, där Model Y och Model 3 samsades i toppen på försäljningslistorna.
De tyska medierna menar också att just de båda modellerna är de elbilar som för tillfället verkar hålla priset bäst på landets begagnatmarknad: Model 3-värdet efter tre år ligger i genomsnitt på 58 procent av det ursprungliga priset, medan Model Y behåller 56 procent.
På andra sidan av spektrumet hittas de kinesiska tillverkarna. När de klumpas samman behåller deras modeller endast 41 procent av sitt värde under tre år.
Säljarens marknad
Blockets fordonsexpert, Marcin Stepman, menar att man gått in i en säljarens marknad – i ett pressmeddelande beskrivs situationen som ”ovanligt gynnsam”.
”Många handlare har just nu svårt att få tag i tillräckligt med begagnade elbilar, samtidigt som efterfrågan är fortsatt stark. Det gör att timingen är ovanligt bra för den som funderar på att sälja sin elbil”, kommenterade Stepman i pressmeddelandet.