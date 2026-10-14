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Motor

Polestar snart slutsålt i USA – bara 150 bilar kvar

Polestarbilar visas upp på Elbilsmässan E-car expo.
Försäljningsstoppet för Polestarbilar närmar sig i USA. Bild: Pontus Lundahl / TT

Polestars korta tid i USA närmar sig sitt slut. 2020 blev året man slog upp de första bilhallarna – försäljningen toppade 2024, då man nådde strax över 13 000 nyregistreringar. 2025 var siffran närmre 5000, och hittills i år strax över 2000 bilar.

Och speciellt många fler än så lär det inte bli. Motor 1 rapporterar att det bara finns drygt 150 Polestars kvar att köpa i USA. I ett slag för att stärka den inhemska bilmarknaden har man nämligen rullat ut hårda regler mot kinesiska tillverkare. Polestar, som ägs av Geely, bekräftade i somras att man helt sonika förbjuds att sälja sina bilar.

Frågetecknen kvarstår

Beskedet följdes av många frågetecken, bland annat kring varför Geely-ägda Volvo fortfarande välkomnas i Nordamerika – något man fortfarande inte fått klarhet i, enligt rapportering från Wall Street Journal.

Peter Wexler, försäljningschef i USA, menar att man bjudit in till dialog kring ”begränsningsåtgärder” gällande var data i bilarna lagras samt vem som har tillgång till den. Också oberoende cybersäkerhetsgranskningar ska ha lyfts – till föga nytta.

Wexler illustrerar det amerikanska handelsdepartementets inkonsekvens med jämförelsen mellan Polestar 3 och Volvo EX90: Båda byggs på samma produktionslinje vid Volvos fabrik i South Carolina och använder samma mjukvaruplattform. De är ”i princip samma bil”, menar han.

Beslutet som tagits är att Polestar inte får sälja bilar i USA efter modellår 2026.

Sista rusningen

Polestars globala försäljning uppgick till 14 371 bilar under tredje kvartalet, jämfört med 14 222 bilar samma period i fjol.

Enligt bolaget beror ökningen i USA på att amerikanska kunder passar på att köpa bilar innan de kommande restriktionerna träder i kraft.

Vd:n, Michael Lohscheller, pekar dock även på ljusglimtar på andra marknader. Enligt honom möter Polestar 5 stort intresse i Storbritannien, medan även Tyskland och de skandinaviska länderna visar efterfrågan.

Med det sagt så åtnjuter man fortfarande inte någon direkt tillväxt. Försäljningen ligger i stort sett på samma nivå som förra året och på marknaderna utanför USA har utvecklingen under det senaste kvartalet varit negativ, skriver Allt om elbil.

På hemmaplan, i Sverige, har försäljningen minskat med 6,9 procent hittills i år, jämfört med 2025.

Så blir det för USA-ägarna

Trots försäljningsstoppet meddelar Polestar sin fortsatta närvaro i USA, dock enbart som eftermarknadsstöd för befintliga ägare.

Motor 1 beskriver i en tidigare publicering att märkets servicenätverk ska fortsätta operera som vanligt och att mjukvaruuppdateringarna för USA-bilarna kommer fortsätta ungefär som vanligt.

Men nya köpare uppmanas ändå att kontrollera om den lokala Polestar-anläggningen bekräftar att den kommer att erbjuda service på lång sikt samt hur garantivillkoren dokumenteras.


Emil Karlsson

Deskreporter på Dagens PS och har tidigare arbetat med lokaltidningsjournalistik, kommunikation och marknadsföring. Han skriver gärna om vardagsämnen men ser hela världen som sitt bevakningsområde. Gillar: Saab (bilarna), att bada och att bo på landet.

Emil Karlsson

Deskreporter på Dagens PS och har tidigare arbetat med lokaltidningsjournalistik, kommunikation och marknadsföring. Han skriver gärna om vardagsämnen men ser hela världen som sitt bevakningsområde. Gillar: Saab (bilarna), att bada och att bo på landet.

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