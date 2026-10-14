Polestar snart slutsålt i USA – bara 150 bilar kvar

Frågetecknen kvarstår

Beskedet följdes av många frågetecken, bland annat kring varför Geely-ägda Volvo fortfarande välkomnas i Nordamerika – något man fortfarande inte fått klarhet i, enligt rapportering från Wall Street Journal.

Peter Wexler, försäljningschef i USA, menar att man bjudit in till dialog kring ”begränsningsåtgärder” gällande var data i bilarna lagras samt vem som har tillgång till den. Också oberoende cybersäkerhetsgranskningar ska ha lyfts – till föga nytta.

Wexler illustrerar det amerikanska handelsdepartementets inkonsekvens med jämförelsen mellan Polestar 3 och Volvo EX90: Båda byggs på samma produktionslinje vid Volvos fabrik i South Carolina och använder samma mjukvaruplattform. De är ”i princip samma bil”, menar han.

Beslutet som tagits är att Polestar inte får sälja bilar i USA efter modellår 2026.