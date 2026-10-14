Polestars korta tid i USA närmar sig sitt slut. 2020 blev året man slog upp de första bilhallarna – försäljningen toppade 2024, då man nådde strax över 13 000 nyregistreringar. 2025 var siffran närmre 5000, och hittills i år strax över 2000 bilar.
Polestar snart slutsålt i USA – bara 150 bilar kvar
Och speciellt många fler än så lär det inte bli. Motor 1 rapporterar att det bara finns drygt 150 Polestars kvar att köpa i USA. I ett slag för att stärka den inhemska bilmarknaden har man nämligen rullat ut hårda regler mot kinesiska tillverkare. Polestar, som ägs av Geely, bekräftade i somras att man helt sonika förbjuds att sälja sina bilar.
Frågetecknen kvarstår
Beskedet följdes av många frågetecken, bland annat kring varför Geely-ägda Volvo fortfarande välkomnas i Nordamerika – något man fortfarande inte fått klarhet i, enligt rapportering från Wall Street Journal.
Peter Wexler, försäljningschef i USA, menar att man bjudit in till dialog kring ”begränsningsåtgärder” gällande var data i bilarna lagras samt vem som har tillgång till den. Också oberoende cybersäkerhetsgranskningar ska ha lyfts – till föga nytta.
Wexler illustrerar det amerikanska handelsdepartementets inkonsekvens med jämförelsen mellan Polestar 3 och Volvo EX90: Båda byggs på samma produktionslinje vid Volvos fabrik i South Carolina och använder samma mjukvaruplattform. De är ”i princip samma bil”, menar han.
Beslutet som tagits är att Polestar inte får sälja bilar i USA efter modellår 2026.
Sista rusningen
Polestars globala försäljning uppgick till 14 371 bilar under tredje kvartalet, jämfört med 14 222 bilar samma period i fjol.
Enligt bolaget beror ökningen i USA på att amerikanska kunder passar på att köpa bilar innan de kommande restriktionerna träder i kraft.
Vd:n, Michael Lohscheller, pekar dock även på ljusglimtar på andra marknader. Enligt honom möter Polestar 5 stort intresse i Storbritannien, medan även Tyskland och de skandinaviska länderna visar efterfrågan.
Med det sagt så åtnjuter man fortfarande inte någon direkt tillväxt. Försäljningen ligger i stort sett på samma nivå som förra året och på marknaderna utanför USA har utvecklingen under det senaste kvartalet varit negativ, skriver Allt om elbil.
På hemmaplan, i Sverige, har försäljningen minskat med 6,9 procent hittills i år, jämfört med 2025.
Så blir det för USA-ägarna
Trots försäljningsstoppet meddelar Polestar sin fortsatta närvaro i USA, dock enbart som eftermarknadsstöd för befintliga ägare.
Motor 1 beskriver i en tidigare publicering att märkets servicenätverk ska fortsätta operera som vanligt och att mjukvaruuppdateringarna för USA-bilarna kommer fortsätta ungefär som vanligt.
Men nya köpare uppmanas ändå att kontrollera om den lokala Polestar-anläggningen bekräftar att den kommer att erbjuda service på lång sikt samt hur garantivillkoren dokumenteras.