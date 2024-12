Öresundsbron spränger trafikrekord

Relevance Communication Nordic AB har under det senaste året utvecklats till en betydande aktör inom svensk ekonomijournalistik. I december 2023 slogs News 55 AB och Dagens PS Media AB samman, och i april fortsatte vår förvärvsstrategi genom att förvärva Realtid. Som bolagets vd Fredrik Lundberg uttrycker det: "Som en nyhetssajt står man starkare tillsammans än …

Pendlingen ökar

Även pendlingen över sundet har ökat under 2024. Pendlingstrafiken med bil steg med 12,7 procent jämfört med 2023. Det innebär att pendlingsnivån nu är uppe i samma nivåer som före pandemin, 2019.

Många pendlare väljer att resa med periodkortet ÖresundPENDLARE+ som ger obegränsat resande till ett fast pris.

“Efter att pendlingen minskat i flera år ser vi ett tydligt trendbrott 2024”, säger Eriksson.

Danskarna älskar Sverige

Den danska fritidstrafiken till Sverige har nått nya rekordnivåer under 2024. Den har ökat stadigt under flera år och sedan 2023 är den större än den svenska.

Den svaga svenska kronan och ett ökat intresse för semester i närområdet tros vara några av förklaringarna.

Stabil godstrafik över bron

Godstrafiken, som minskade under 2023, har stabiliserats under 2024. Efter en svag start på året låg trafiken stabilt på 2023 års nivåer från och med april. Under årets sista kvartal ökade den. Totalt steg godstrafiken med 0,2 procent jämfört med 2023.

Elbilarna ökar

Antalet elbilar som passerar Öresundsbron har ökat kraftigt. Under perioden januari till november 2024 körde cirka 900 000 elbilar över bron. Det är en ökning med 50 procent jämfört med samma period 2023. Elbilarna stod för cirka 12,5 procent av den totala vägtrafiken under perioden.

