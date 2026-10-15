Säkerhetsbältet räddar liv, men bara om det används på rätt sätt. Nu har tyska ZF Lifetec utvecklat ett nytt bälte som låter bilens kameror upptäcka om du sitter fel – och varna innan olyckan är framme.
Nytt säkerhetsbälte ska avslöja fusk – bilen ser hur du sitter
Trepunktsbältet, Volvos legendariska uppfinning, räddar uppemot 100 000 liv varje år – enligt Volvo själva. Trots detta kör tusentals personer, också på svenska vägar, utan bälte varje år. Förra året ska ungefär 5800 personer ha bötfällts efter att de inte använt bältet ordentligt, rapporterar Carup.
Och i kollektivtrafiken är det än värre. En nyligen publicerad undersökning från Nobina konstaterar att nio av tio resenärer struntar i bältet när de åker buss, trots att lagkravet är tydligt sedan 1999.
Så luras systemen
I bilar varnar säkerhetssystemen om bältet inte är inkopplat i bälteslåset. Men den kopplingen ger ingen garanti för att bältet sitter rätt, eller används alls. Att först knäppa bilbältet, och sedan sätta sig i stolen – ovanpå bältet – får tyst på den uppmärksammande varningssignalen, men innebär också att man är oskyddad vid en krock.
Också den som ämnar att följa lagen kan råka få på sig bältet fel – vilket kan få digra konsekvenser. Ett test från några år tillbaka citeras i en artikel på Carsales, där gick flera krocktestdockor hårda öden till mötes när testledarna ansträngt sig för att sätta bältet för högt, för lågt eller på annat sätt felaktigt.
Något så enkelt som att bältet råkat vrida sig några varv är förenat med fara vid krock, vilket bland annat KIA varnar för på sin hemsida.
Så ska bilen se om du använder bältet rätt
En ny uppfinning från tyska ZF Lifetec skulle kunna bli ytterligare ett redskap i kampen för säkrare trafik. De har nämligen utvecklat ett bälte som gör det lättare för bilens kameror att upptäcka när någon använder det fel.
Tekniken kallas Infrared Belt och bygger på ett särskilt bältestyg med en infraröd signatur. Den gör att kameror i kupén lättare kan skilja säkerhetsbältet från kläder, hud och bilsäten, även när ljusförhållandena är besvärliga.
Målet är att bilen inte bara ska kunna registrera om bältet är fastspänt, utan också kontrollera hur det faktiskt löper över kroppen.
Med Infrared Belt ska en infraröd kamera kunna se bältet och ge bilens mjukvara underlag för att upptäcka felaktig användning. Om systemet identifierar ett problem ska bilen kunna varna med ljud- och ljussignaler.
Enligt bolaget ska tekniken fungera på samtliga sittplatser, även i baksätet.
Skärpta säkerhetskrav driver utvecklingen
Tekniken kommer i en tid när kraven på bilarnas övervakningssystem blir allt högre. Sedan den 7 juli 2026 omfattas nya biltyper som godkänns inom EU av krav på system som upptäcker trötthet och distraktion hos föraren.
Även Euro NCAP skärper sina bedömningar. I organisationens Vision 2030 får bilarnas förmåga att kontrollera hur säkerhetsbältet används en större betydelse.
ZF Lifetec ska presentera sitt Infrared Belt på branschmässan AIRBAG i Mannheim den 8–10 december.