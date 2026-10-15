Nytt säkerhetsbälte ska avslöja fusk – bilen ser hur du sitter

Och i kollektivtrafiken är det än värre. En nyligen publicerad undersökning från Nobina konstaterar att nio av tio resenärer struntar i bältet när de åker buss, trots att lagkravet är tydligt sedan 1999.

Så luras systemen

I bilar varnar säkerhetssystemen om bältet inte är inkopplat i bälteslåset. Men den kopplingen ger ingen garanti för att bältet sitter rätt, eller används alls. Att först knäppa bilbältet, och sedan sätta sig i stolen – ovanpå bältet – får tyst på den uppmärksammande varningssignalen, men innebär också att man är oskyddad vid en krock.

Också den som ämnar att följa lagen kan råka få på sig bältet fel – vilket kan få digra konsekvenser. Ett test från några år tillbaka citeras i en artikel på Carsales, där gick flera krocktestdockor hårda öden till mötes när testledarna ansträngt sig för att sätta bältet för högt, för lågt eller på annat sätt felaktigt.

Något så enkelt som att bältet råkat vrida sig några varv är förenat med fara vid krock, vilket bland annat KIA varnar för på sin hemsida.