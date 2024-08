Mustang och Bronco på två hjul

Bronco ebike: robust och kapabel

Bronco eBike är direkt inspirerad av Bronco suv:s design och prestanda. Den är utrustad med en 750W motor som ger 85 Nm vridmoment. Dess dubbelfjädringssystem, inspirerat av G.O.A.T.™ (Goes Over Any Type of Terrain), och en motorcykel-liknande sits, ska ge en åkupplevelse som påminner om att köra en Bronco. Som en som har kört en Bronco ställer jag mig frågan om den jämförelsen ens går att göra.

En sexig Bronco. Kan beställas i fler olika färger. (Foto: Ford)

Vidare ska den ha fyrkolvs hydrauliska bromsar för bättre kontroll, Pirelli Scorpion Enduro M däck för bättre grepp, och en färg-LCD-panel som visar hastighet, batteritid och räckvidd i realtid. Bronco eBike börjar på 49 000 kronor, med extra färgalternativ för 4 300 kronor.

Broncos skärm. Allt du behöver framför dig. (Foto: Ford)

Mustang ebike: för fartälskare

För att fira Mustangs 60-årsjubileum presenterar Ford två nya Mustang-cyklar. En av dem är en begränsad upplaga av Mustang 60th Anniversary Edition, som endast kommer att säljas hos Ford-återförsäljare. Dessa cyklar har design och teknologi inspirerad av Mustang-sportbilen och är tänkta att ge samma hantering och känsla.

Det gäller att låsa fast dessa med flera lås i ett låst rum. (Foto: Ford)

Båda modellerna har en 750W motor som ger 85 Nm vridmoment. De kan nå upp till 45 km/h och har en räckvidd på cirka 96 km. Vidare är de utrustade med fyrkolvs hydrauliska bromsar och Pirelli Angel GT däck för bättre hantering och säkerhet. Färg-LCD-panelen visar realtidsinformation och är inspirerad av Mustangs förardisplay.

Beställningar och leveranser

Mustang eBike börjar på 43 000 SEK, med extra färgalternativ för 4 300 SEK.

Men tror vi på konceptet?