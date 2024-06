Musk i ny rättslig storm

En grupp Tesla-investerare har stämt Elon Musk, Tesla och dess styrelse, med anklagelser om att Tesla har skadats av Musks avledning av resurser till hans xAI-venture.

Anklagelserna inkluderar att det ska rekryteras AI-anställda från Tesla, för att omdirigera mikrochips från Tesla till X och xAI. Samt att använda Teslas data för att utveckla xAI:s egen programvara och hårdvara utan ersättning till Tesla.

Det är Ars Technica som rapporterar om detta.

Kräver ersättning

Stämningen i Delaware Court of Chancery har lämnats in av tre Tesla-aktieägare: Cleveland Bakers and Teamsters Pension Fund, Daniel Hazen och Michael Giampietro. De kräver ekonomisk ersättning för Tesla och att Musks aktieandel i xAI överförs till Tesla.

“Kan vd:n för Coca-Cola starta ett konkurrerande företag vid sidan av och omdirigera sällsynta ingredienser från Coca-Cola till det nya företaget? Självklart inte”, står det i stämningen.