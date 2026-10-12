Liten, stor eller mellan? JA! Här är campingvagnen som passar alla

Storleksfrågan är alltså inte något som campingentusiaster lättvindigt kan ta beslut om. Att ångra sig efter några år är sällan en rimlig lösning.

Men, som tur är finns det ett nederländskt företag som löst frågan på ett klyftigt vis. Och då handlar det inte om de utfällbara husbilarna som Dagens PS rapporterade om i somras.

Modulär campingvagn

Campanero, som de kallar sig, har tagit fram en produkt som befinner sig någonstans i gränslandet mellan taktält och husvagn. Det konceptet är i och för sig ingen nyhet. Tältvagnar finns, och fanns, det gott om på svenska vägar – sådana som ser ut som en ganska vanlig släpvagn på vägen men som kan vecklas ut till ett fullskaligt boende på bara några sekunder när man landat på campingplatsen.

Det som är banbrytande klyftigt är istället hur enkelt det är att byta mellan företagets större och mindre modeller.

Den stora kostnaden för tältvagnarna är basen: Hjul, axlar och en rejäl grund att resa sitt tält på. Tältet i sig är billigare att tillverka. Och det har Campanero tagit fasta på.

Den som köpt en av bolagets campingvagnar kan senare enkelt byta ut själva bodelen mot en annan. Basen behåller man, och det nya tältet fäster man enkelt med de standardiserade spännena.