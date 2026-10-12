Liten, stor – eller kanske mellan räcker? Den som går i campingtankar har mycket att tänka på, speciellt om familjen är på vippen att bli större, eller om barnen närmar sig vuxen ålder och inte längre vill följa med på campingturerna.
Liten, stor eller mellan? JA! Här är campingvagnen som passar alla
Att köpa en husvagn, husbil eller andra campingfordon som plötsligt är alldeles för liten kommer snabbt släcka glädjen i semesteräventyren. Och den som rullar runt med ett ekipage som är onödigt stort får dras med högre bränslekostnader och kan tvingas göra avkall från vissa campingställen där man helt enkelt inte får plats.
Storleksfrågan är alltså inte något som campingentusiaster lättvindigt kan ta beslut om. Att ångra sig efter några år är sällan en rimlig lösning.
Men, som tur är finns det ett nederländskt företag som löst frågan på ett klyftigt vis. Och då handlar det inte om de utfällbara husbilarna som Dagens PS rapporterade om i somras.
Modulär campingvagn
Campanero, som de kallar sig, har tagit fram en produkt som befinner sig någonstans i gränslandet mellan taktält och husvagn. Det konceptet är i och för sig ingen nyhet. Tältvagnar finns, och fanns, det gott om på svenska vägar – sådana som ser ut som en ganska vanlig släpvagn på vägen men som kan vecklas ut till ett fullskaligt boende på bara några sekunder när man landat på campingplatsen.
Det som är banbrytande klyftigt är istället hur enkelt det är att byta mellan företagets större och mindre modeller.
Den stora kostnaden för tältvagnarna är basen: Hjul, axlar och en rejäl grund att resa sitt tält på. Tältet i sig är billigare att tillverka. Och det har Campanero tagit fasta på.
Den som köpt en av bolagets campingvagnar kan senare enkelt byta ut själva bodelen mot en annan. Basen behåller man, och det nya tältet fäster man enkelt med de standardiserade spännena.
”Vagnen som växer med dig”
Än så länge finns tre olika storlekar att välja på: Minst är Pah-Pah, som är lagom för två vuxna personer som främst letar äventyr och ser bekvämlighet som sekundärt.
Med lite lull-lull som extra reservdäck, smart organisering och en underlagsmatta att ha på ”uteplatsen” ligger priset på minstingmodellen omkring 168 000 kronor.
Den som letar lite större ska istället kika på Eck-Oh. Här sover upp till fyra personer bekvämt. Den som köper till markisen kan njuta av drygt 18 kvadratmeter camping. Kostnaden landar på omkring 190 000 för mellanvagnen.
Störst ut är Char-Lee: Upp till sex sovplatser, varav två av dem i ett separat rum – mer än 20 kvadratmeter att sova, umgås och leva på. Hittills är modellen fortfarande under utveckling, enligt T3, men kostnaden uppges till drygt 210 000 kronor på tillverkarens hemsida.
Priserna är vad det kostar för ett instegsköp där basvagnen ingår, att sedan byta till annan modell offereras av företaget.
Tillverkaren själv beskriver konceptet som ”Vagnen som växer med dig”.