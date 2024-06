Lista: Chockhöga bensinpriser

The Aurora: Världens bilar samlade i Båstad

The Aurora kommer att visa upp några av världens mest sällsynta bilar under tre dagar. Från ikoniska klassiska bilar till moderna hyperbilar. Allt detta i den fantastiska miljön i Norrvikens trädgårdar i Båstad. Den första upplagan av The Aurora äger rum den 5 till 7 juli 2024. Eventet ska bli ett årligt återkommande inslag. ”Skandinavien …