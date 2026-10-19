Kinesiska bilen tappade bakaxeln – nu granskas tillverkaren

När Dagens PS, förra veckan, tittade närmare på modellen uppdagades skarp kritik från både recensenter och bilägare. Brittiska What car klagade på stötig fjädring, svampig styrning, bullrig drivlina, trög växellåda och krångliga skärmbaserade reglage som försämrar körupplevelsen – slutbetyget blev två av fem stjärnor.

I senare rapporter, där ägare har fått ranka hur pålitliga deras bilar är, placerade sig Jaecoo 7 på plats 219 av 225.

Jaecoo 7 har nyligen börjat säljas i Sverige, men varken Car Info eller den senaste registreringsrapporten från Mobility Sweden visar några sålda exemplar.

Tappade bakaxlen, granskas nu

En annan av märkets modeller som lanserats i Sverige är den eldrivna kompakt-SUV:en Omoda 5. Frånpriset ligger i skrivande stund på 379 900 kronor – men en något skrämmande utveckling i Malaysia skulle kunna innebära att köpare tänker om när de letar efter ny bil.

Det är finska Iltalehti som skriver om hur minst två Omoda 5 drabbats av kritiska problem under körning: Bakaxlen lossnade.

På bilder och klipp som florerat på sociala medier syns en av bilarna stående längs vägkanten, en halvmeter bakom bilen ligger bakaxeln med båda bakdäcken.

Bild: Skärmdump från YouTube

Incidenten dateras till början av oktober, och samma sak ska ha skett med en annan Omoda 5 under vårkanten 2024. I samband med det ska lite mer än 400 bilar ha återkallats med hänvisning till problem med bakaxlarna, och även nu verkar de malaysiska myndigheterna lägga tillverkaren under lupp.

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”Granskningen kommer att omfatta efterlevnaden av god tillverkningssed, kvalitetskontrollsystem, svetsinspektionsförfaranden och säkerhetsnivån för de komponenter som används”, sade en representant för landets vägmyndighet, enligt den finska tidningen.

Lugnande besked för Sverige, kanske

De Omoda 5 som säljs i Malaysia uppges dock importeras i delar, för att sedan monteras på en lokal fabrik. Bilarna som hamnar på europeisk marknad byggs ihop av kinesiska komponenter i en gammal Nissan-fabrik i Barcelona. På sikt ska en större del av tillverkningen också ske där.

Huruvida problemet med bakaxlarna ligger i den lokala malaysiska monteringen återstår att se. Men hittills verkar inte några liknande fel ha rapporterats i andra länder.