Julstress och hårda paket? Ja, på parkeringen

När det närmar sig jul vill många få plats i uteparkeringarna och parkeringsgaragen vid våra köpcentra.

Det och stressen ökar risken för parkeringsskador, konstaterar försäkringsbolaget Gjensidige som låtit Demoskop fråga svenskar om saken.

Dagen före julafton kan vara den dag då vi får flest bucklor på våra bilar, eftersom rekorddagen 22 december i år var en söndag.

”Historiskt sett har den 22 december varit den värsta bilbucklardagen under året. Då är det för sent att hinna få julklappar som beställs via nätet levererade. Därför måste den som är ute i sista minuten ut i affärerna”, säger Markus Ljungblad, skadechef hos Gjensidige.

Svårare parkera

Det är inte bara antalet bilar på parkeringarna som ställer till problem. 49 procent av de dryga 1 000 svenskar som svarat på undersökningen, säger att de tycker att de blivit svårare att få plats med bilen i parkeringsrutan de senaste åren.

”Storleken på bilarna varierar i högre grad idag än förr, men det är inte alltid storleken på parkeringsrutorna har anpassats på samma vis. Det kan vara en förklaring till flera av de parkeringsskador som uppstår”, spekulerar Markus Ljungblad.