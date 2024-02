Allt fler kör bil när de rökt marijuana

Tesla Model 2 – detta vet vi om budgetbilen

Tesla må ha det tufft just nu på börsen, men har stora planer för kommande åren. Härnäst: att slå sig in på marknadens budgetsegment. Tesla är redan en känd aktör med sina elbilar i lyxsegmentet och lägre lyxklassen. Nu ska den Elon Musk-ägda biltillverkaren ta sig in på budgetmarknaden med en elbil som går under …