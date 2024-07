Hakone Edition 2025: En legend återvänder

Nödläge för fjärde största batteritillverkaren

Världens fjärde största batteriföretag är i en akut kris. Sydkoreanska SK On har deklarerat nödläge efter en betydande försäljningsnedgång i Europa och USA. Financial Times rapporterade detta på söndagen. ”Vi har ryggen mot väggen,” skriver vd LEE Seok-hee till de anställda. SK On kämpar med växande förluster på grund av minskad efterfrågan på elbilar. Den …