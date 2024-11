Försäkringsbluff – björndräkt fällde bedragarna

Det hela började med att personerna lämnade in en skadeanmälan till sitt försäkringsbolag där de påstod att en björn hade tagit sig in i deras Rolls Royce Ghost och orsakat skador. Som bevis skickade de in en video av den påstådda attacken. Men videon, som föreställde en suddig figur i en björndräkt, övertygade inte försäkringsutredarna enligt Carscoops.

“Efter närmare granskning av videon kunde utredningen fastställa att björnen i själva verket var en person i en björndräkt”, meddelade California Department of Insurance (CDI).

Dessutom var skadorna på bilen orimliga och överdrivna, med bland annat sex klomärken på ett av sätena.

Ytterligare försäkringsbluffar

Utredarna upptäckte snart att samma grupp hade lämnat in ytterligare två skadeanmälningar för samma dag, där de påstod att en björn hade attackerat en Mercedes E350 och en Mercedes G63 AMG.

Videomaterial visade hur bilarna flyttades runt i uppfarten mellan de olika “attackerna”.