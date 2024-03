Fiskers kunder flyr det sjunkande skeppet

Kia EV9 dubbel vinnare – hyllas i många länder

Det rullar på bra för Kia. Tillverkaren kammar hem hela två priser i World Car of the Year med sin EV9. Juryn i World Car of the Year består av 100 biljournalister som representerar 29 länder. EV9 är bästa elbilen Nu har journalisterna kommit fram till att Kia EV9 är bäst på två punkter. Den …