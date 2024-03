Ferrari satsar på el – och det ska höras

Aktier

21 mars: Nordea har sin stämma i dag

Dagens PS guidar dig. På rapportfronten är det tunt men en hel del utländsk makro kommer in, och storbanken Nordeas aktieägare samlas till stämma. BÖRS RapporterOspecificerad tid: Kollect on Demand, Kopy Goldfields, Lyckegård, Realfiction, Trainimal Utländska rapporterOspecificerad tid: Porsche Automobil Före börsöppning: Accenture, Next 07:30 BMW, 21:15 Nike Efter börsstängning: Fedex Stämmor08:00 Nordea 10:00 ABB, …