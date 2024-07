Får inte parkera på egen tomt – riskerar böter

Måste betala för parkering 1 km bort

På grund av detta kryphål kan pickup-ägare som McIntire inte parkera sina pickups på tomten mellan 23:00 och 05:00. McIntire kan visserligen parkera sin Silverado i garaget, men han säger att den stora

McIntire berättade för ABC att han och hans fru måste köra till en inhägnad parkeringsplats nästan en kilometer från deras hus för att parkera sin pickup. De gör den 1,6 kilometer långa resan två gånger om dagen. Dessutom måste McIntire betala 5000 kronor per år för att få parkera på Meadows parkeringsplats. Man kan undra om denna årliga avgift per fordon har något att göra med HOA:ns vägran att ändra sina regler. Bra och enkla pengar in liksom.

ANNONS

Ingen idé att slåss

McIntire tillade att han inte är ensam. Andra ägare av pickups och arbetsbilar som bor i Meadows måste också använda parkeringsplatsen över natten. Han sa att han och hans grannar som också äger pickups “känner varandra”.

Men det är ingen idé att slåss mot HOA:n, enligt McIntire, som sa att HOA hotade honom med en avgift på 50 000 kronor efter att han samlat på sig 50 parkeringsanmärkningar – varje en med en böter på 1 000 kronor. Andra konsekvenser av att bryta mot parkeringsregeln inkluderar att bli bortbogserad från sin egen tomt.

En pickup är ett praktiskt fordon för många. Men är det värt den extra kostnaden för parkering samt att behöva gå 2 km om dagen? (Foto: Getty Images)

I ett e-postmeddelande hävdade HOA också att de är “Master Association” över alla andra föreningar i Meadows. Det är som att de tror att de står över Florida, som är mer än en “förening” och faktiskt den delstat som området ligger i. Det hela är helt absurt. Är Meadows en suverän stat? En autonom region? Den vilda västern på Floridahalvön?

Vad är en HOA? En HOA, eller Homeowners Association, är en förening som styr regler och bestämmelser i ett bostadsområde. De ansvarar för att upprätthålla områdets standarder, vilket kan inkludera allt från gräsmattor till parkering. Medlemmarna i en HOA är vanligtvis bostadsägare inom området, och de betalar avgifter för att täcka underhåll och andra gemensamma kostnader. HOA:er har ofta striktare regler än vanliga kommunala lagar och kan utdela böter eller vidta rättsliga åtgärder mot boende som bryter mot reglerna.

ANNONS