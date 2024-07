Elbilsfiaskot: Ford ändrar kurs mitt i produktionen

Försäljningen av elbilar har nämligen saktat in för mycket. The New York Times tar upp det här.

Ny produktionsplan

Ford meddelade i torsdags att de kommer omvandla en fabrik i Kanada. Den skulle bygga eldrivna suv:ar, men nu blir det pickuper istället. Det är ett tydligt tecken på att biltillverkare bromsar sina elbilssatsningar. General Motors, bara dagen innan, minskade sin prognos för elbilar med 50 000 fordon.