Bottenlistan: Så mycket förlorar de på varje såld elbil

Bygger på kredit

Ändå klarar sig Polestar bra bland de nya tillverkarna, rapporterar Carup.

Än så länge sker tillverkningen av i stort sett varenda bil på kredit, och snart är det rapportdags för elbilstillverkarna. Carups granskning konstaterar att de nya elbilstillverkarna tillsammans förlorat tiotals miljarder under ett kvartal.

Bottenlistan: Förlust per elbil

Xpeng: Sålda bilar, kvartal 2: 23 205

Total förlust under kvartal 2: 4 200 miljoner kronor

Minus per såld elbil: 191 000 kronor

Polestar: Sålda bilar, kvartal 2: 15 765

Total förlust under kvartal 2: 3 631 miljoner kronor

Minus per såld elbil: 230 000 kronor

Nio: Sålda bilar, kvartal 2: 23 520

Total förlust under kvartal 2: 8 169 miljoner kronor

Minus per såld elbil: 347 000 kronor

Minus 5,9 miljoner

Fisker: Tillverkade elbilar under kvartal 2: 1022 (startade leverans under andra kvartalet)

Total förlust under kvartal 2: 936 miljoner

Minus per tillverkad elbil: 915 000 kronor

Rivian: Sålda bilar i Q2: 12 640

Total förlust under kvartal 2: 27 822 miljoner kronor

Minus per såld elbil: 2,2 miljoner

Lucid: Sålda bilar under kvartal 2: 1 404

Total förlust under kvartal 2: 8 375 miljoner kronor

Minus per såld elbil: 5,9 miljoner

