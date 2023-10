Nytt räddningspaket för Polestar – nyemission för miljarder

Polestar ökade försäljningen med 50 procent under årets tredje kvartal. Siffrorna för årets andra halva pekar på en rejäl marginalförbättring. De satte ett mål för 2023: att sälja mellan 60- och 70 000 bilar under året. Efter tre mycket starka kvartal ser den spådomen ut att kunna hålla. “Vi fortsätter att prioritera lönsamhet framför volym …

Polestars kassa kan snart vara tom som Dagens PS har berättat.

Bolaget lever på kredit och skulden till kreditgivaren Volvo Cars är uppe i runt 19 miljarder kronor.

När Polestar börsnoterades förra sommaren var det under klang och jubel, men sedan dess har företaget tappat 220 miljarder, 80 procent av börsvärdet, något Dagens PS tidigare rapporterat om.

Nytt räddningspaket för Polestar

Under onsdagen lades dock ett nytt räddningspaket fram som innebär att Polestar vill försöka få in en miljard dollar, runt elva miljarder kronor. Det ska ske genom att ge ut nya aktier, preferensaktier och olika värdepapper, vilket avslöjas genom handlingar som lämnades in till den amerikanska finansinspektionen, SEC, under onsdagen.

“Detta prospekt kommer att tillåta oss att erbjuda och sälja från tid till annan till priser och på villkor som ska fastställas vid eller före tidpunkten för ett eller flera erbjudanden, upp till en miljard dollar av valfri kombination, tillsammans eller separat, av A-andelar, ADS-andelar, C-1-andelar, C-1 ADS-andelar, preferensaktier, teckningsoptioner, andelar eller kombination därav enligt beskrivningen i detta prospekt. Varje ADS kommer att representera ett specificerat antal stamaktier. Teckningsoptionerna kan vara konvertibla, lösenbara eller utbytbara mot stamaktier”, uppger Polestar till SEC.

Samtidigt som rapporten om nyemissionen står det klart att Polestar ökade försäljningen med 50 procent under årets tredje kvartal. Siffrorna för årets andra halva pekar på en rejäl marginalförbättring.