BMW smalnar av utbudet – och fokuserar på exklusivitet

En ny era inleds för BMW:s prestandafordon, där fokus nu ligger på två utvalda modeller. Denna förändring innebär inte bara nya tekniska framsteg utan också en strävan efter ännu större exklusivitet inom lyxsegmentet.

Bilbranschen ser en utveckling av vad som utgör kraft och design, och dessa fordon är positionerade för att etablera en ny referenspunkt.

Förändringar i modellutbudet

BMW:s XM-portfölj har genomgått en justering och erbjuder nu två modeller istället för tre.

BMW XM i BMW Individual Frozen Tanzanite Blue metallic (Foto: BMW)

BMW XM Label är nu den enda modellen som utrustas med en elektrifierad V8-motor. Dess bränsleförbrukning uppges till 2,3 liter per 100 kilometer och energiförbrukningen till 33,7 kWh per 100 kilometer, med ett koldioxidutsläpp på 53 gram per kilometer. Räckvidden på el anges till 76 kilometer.

Den andra modellen, BMW XM 50e, behåller sin elektrifierade sexcylindriga motor. Denna modell har en bränsleförbrukning på 1,6 liter per 100 kilometer och en energiförbrukning på 32,0 kWh per 100 kilometer, med ett koldioxidutsläpp på 37 gram per kilometer. Dess elektriska räckvidd ligger mellan 80 och 86 kilometer.