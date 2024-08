450 kändisbilar på Silverstone Festival: Fyndläge

Stirling Moss och hans Mercedes-Benz 500SL

Nästa pärla är en imponerande 1990 Mercedes-Benz 500SL (R129) som levererades ny till Stirling Moss. Den avlidne brittiske racerföraren, som både tävlade med och samlade på Mercedes, valde en Astral Silver exteriör och en Royal Blue läderinteriör.

1990 Mercedes-Benz 500SL (R129) – ex-Sir Stirling Moss OBE (Foto: Iconic Auctioneers)

ANNONS

Han registrerade också cabrioleten med sin berömda “7 SM” plåt i november 1990. (Den har sedan bytt ägare och har nu en ny registrering.) Alla Sir Sterlings krav är dokumenterade i en historikfil som ingår i försäljningen. Bilen kommer också med ett mjukt tak, ett hårt tak och en kopia av boken Great Drives in the Lakes and Dales där den är med. Mätaren visar bara 10 000 mil. Mercan förväntas säljas för mellan 462 000 och 528 000 kronor.

Paul Hollywoods Ducati-duo

Auktionen kommer också att inkludera inte bara en utan två av Paul Hollywoods Ducatis. Först ut är en sällsynt 1199 Superleggera. Lanserad 2014, den “superlätta” (superleggera på italienska) motorcykeln var begränsad till endast 500 exemplar, som alla såldes slut innan produktionen startade.

2014 Ducati 1199 Superleggera 1,198cc (Foto: Iconic Auctioneers)

The Great British Bake Off-domaren köpte sin 2014 och har hållit den i gott skick. Med endast 482 mil på mätaren förväntas tvåhjulingen säljas för mellan 462 000 och 528 000 kronor.

2017 Ducati 1299 Superleggera 1,285cc (Foto: Iconic Auctioneers)

Hollywoods andra motorcykel är en 1299 Superleggera. Avslöjad 2017, 1299:an var ännu lättare än sin föregångare tack vare en kolfiberram. Alla 500 enheter såldes återigen slut innan produktionen startade, vilket gör sådana exemplar extremt sällsynta. Denna förväntas säljas för mellan 528 000 och 594 000 kronor.

ANNONS

Se fler auktioner här.