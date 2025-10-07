Han hade levt med cancer i 25 år men när han som första människa fick pröva en ny behandling försvann sjukdomen på en månad.
Ny svensk behandling botade hans cancer
År 2001 upptäcktes den cancer som sedan dess har präglat Göran Erikssons liv, det skriver Upsala Nya Tidning.
Han hade lymfkörtelcancer och det var samma form av blodcancer som hans pappa dog av när han, som bara var ett år gammal. Nu är han 58.
Han fick veta att hans cancer var obotlig och har fått cellgifter, strålning och stamcellsbyten, på grund av alla läkemedel har han fått diabetes och blodförgiftning.
Deltog i en studie
För något år sedan kom cancern tillbaka för kanske tionde gången och då fick Göran Eriksson ett val. Han kunde antingen ta en tablett varje dag resten av sitt liv, eller delta i en studie vid Uppsala universitet.
Han valde det senare. Behandlingen han skulle testa hade bara testats på möss, han skulle bli den första människan som fick testa den.
Det Upsalaforskarna gjort är att hitta ett sätt att plocka ut en typ av vita blodkroppar som är viktiga för immunförsvaret, T-celler, ur patientens kropp och sedan modifiera deras DNA så att de får egenskaper som gör att de kan hitta cancerceller och bekämpa dem.
Det kallas för CAR T-cellbehandling.
“Det är en revolutionerande behandling. Vi har sett patienter där all annan behandling misslyckats, men som svarat på CAR T-celler”, säger Gunilla Enblad till Expressen Hälsoliv.
Hon är professor och överläkare vid Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet samt den som ansvarar för studien.
Hans cancer försvann
En månad efter behandlingen fick Göran Eriksson träffa professor Gunilla Enblad, Hon hade tittat på de nya bilderna av hans kropp.
“Gunilla satt nästan och hoppade vid bordet när jag kom, hon var bara ett enda stort smil. För det var tomt på bilden, ingen cancer fanns kvar. Allt var borta”, säger Göran Eriksson till Upsala Nya tidning.
Forskaren Di Yu och professor Magnus Essand ligger bakom den nya behandlingen.
“Vi har lagt mer än tio år i laboratoriet för att utveckla det här, och det finaste man kan få tillbaka som forskare är att en patient blir hjälpt. Nu verkade det ha hänt. Jag började nästan gråta”, säger Di Yu till Upsala Nya Tidning.
Nästan inga biverkningar
Förutom att cancern såg ut att ha bekämpats på kort tid, och dessutom med den lägsta dosen, hade Göran Eriksson inte haft några biverkningar, förutom lite feber de första dagarna.
Det var framförallt behandlingens säkerhet som skulle testas i den första studien och Magnus Essand säger att de var rädda för biverkningar och att det är en jättebonus att cancern försvann.
Nu har det gått över nio månader sedan behandlingen och Göran Erikssons cancer är fortfarande borta.
Hoppas kunna hjälpa fler
Det som gör Uppsalaforskarnas behandling unik är att de själva har utvecklat och tillverkat T-cellerna i stället för att använda kommersiella preparat.
Hittills har deras nya CAR T-celler endast getts till sex patienter. För Göran Eriksson har behandlingen varit livsavgörande, efter alla behandlingar han genomgått fanns det inga alternativ kvar.
Gunilla Enblad påtalar att den nya behandlingen än så länge bara är i ett experimentellt skede och inte passar för alla.
“Vi hoppas kunna hjälpa många fler i framtiden”, säger hon till Expressen Hälsoliv.
En banbrytande upptäckt ökar förståelsen för hur cancer undviker vårt immunförsvar och öppnar nya vägar för utveckling av läkemedel.
Svensk studie kan förändra livet efter bröstcancer
I Sverige får cirka 9 000 kvinnor bröstcancer varje år och många av dem får efterbehandling som ger dem kraftiga biverkningar. Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor som drabbar nästan var tionde kvinna, det skriver Svenska Dagbladet. De flesta som drabbas av bröstcancer får en typ som är hormonkänslig och för att minska risken
Efter år av överkonsumtion, skulder och skenande priser väljer nu fler att ta revansch på sin ekonomi.? Spartrenderna är många. Senast i somras blev den nygamla budgetmetoden cash stuffing, kuvertmetoden, viral på sociala medier. Dessförinnan handlade det om högljudd budgetering, där en växande skara människor satsade på öppenhet och ärlighet.? Och nu ska vi alltså …