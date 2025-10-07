Ny svensk behandling botade hans cancer

År 2001 upptäcktes den cancer som sedan dess har präglat Göran Erikssons liv, det skriver Upsala Nya Tidning.

Han hade lymfkörtelcancer och det var samma form av blodcancer som hans pappa dog av när han, som bara var ett år gammal. Nu är han 58.

Han fick veta att hans cancer var obotlig och har fått cellgifter, strålning och stamcellsbyten, på grund av alla läkemedel har han fått diabetes och blodförgiftning.

Deltog i en studie

För något år sedan kom cancern tillbaka för kanske tionde gången och då fick Göran Eriksson ett val. Han kunde antingen ta en tablett varje dag resten av sitt liv, eller delta i en studie vid Uppsala universitet.

Han valde det senare. Behandlingen han skulle testa hade bara testats på möss, han skulle bli den första människan som fick testa den.

Det Upsalaforskarna gjort är att hitta ett sätt att plocka ut en typ av vita blodkroppar som är viktiga för immunförsvaret, T-celler, ur patientens kropp och sedan modifiera deras DNA så att de får egenskaper som gör att de kan hitta cancerceller och bekämpa dem.

Det kallas för CAR T-cellbehandling.

“Det är en revolutionerande behandling. Vi har sett patienter där all annan behandling misslyckats, men som svarat på CAR T-celler”, säger Gunilla Enblad till Expressen Hälsoliv.

Hon är professor och överläkare vid Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet samt den som ansvarar för studien.