Novo Nordisk stämmer apotek för falska läkemedelskopior

WHO håller hårdare koll på nya covid-varianten

WHO kallar nu virusstammen BA.2.86 och dess släktled för en variant av intresse, men säger samtidigt att risken från denna virusfamilj för närvarande verkar vara låg. Tidigare har Världshälsoorganisationen, WHO, följt BA.2.86 som en variant under monitoring, VUM, och har även klassat virusstammarna XBB.1.5, XBB.1.6 och EG.5 som varianter av intresse, det rapporterar CNN. Förekomsten …