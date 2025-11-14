Het forskning: Sanningen om kokande pasta

BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Det finns frågor man kanske aldrig ställt sig, ens känt ett behov av att få svar på. En sådan fråga är ”vad får spagetti att hålla ihop i kokande vatten?”

Nu får vi svaret i alla fall och det efter forskning i ämnet vid Lunds universitet.

Svaret är gluten. Dessutom är mängden salt i vattnet av ”oväntat stor betydelse”.

Lunda-forskarna har använt avancerade tekniker för att undersöka den inre strukturen hos vanlig och glutenfri spagetti.

”Fungerar som skyddsnät”

”Vi kunde visa att gluten i vanlig spagetti fungerar som ett skyddsnät som bevarar stärkelsen. Den glutenfria pastan, som innehåller en konstgjord matris, fungerar bara optimalt under exakt rätt tillagningsförhållanden – annars faller strukturen lätt sönder”, avslöjar Andrea Scotti, universitetslektor i fysikalisk kemi i Lund.

Forskarna har använt såväl småvinklig neutronspridning som röntgenstrålning i sin mission att avslöja orsakerna till spagettins hållbarhet.

Metoderna har gjort det möjligt att studera spagettin ner till en miljarddels meter, samt att koppla dessa fynd till textur, hållbarhet och glykemiskt index.

