Från månlandningen till QAnon – konspirationsteorier fascinerar världen över. Forskaren Predrag Petrovic menar att skillnaden ligger i hur hjärnan väger förväntningar mot sinnesintryck – inte bara i vad vi väljer att tro på.
Forskare: Var tredje kan tro på konspirationsteorier
Mest läst i kategorin
Hjärthälsan förbättras oavsett hur mycket du går ned i vikt
Oavsett hur många kilo personer som tar viktminskningsläkemedlet semaglutid går ned minskar deras risk att drabbas av hjärtinfarkt och stroke. Semaglutid är den verksamma substansen i Novo Nordics diabetesläkemedel Ozempic och i deras viktminskningsläkemedel Wegovy. Nu visar den största studien i sitt slag att semaglutid minskar risken för hjärtinfarkt och stroke oavsett hur mycket den …
Nya fyndet: Fixar galaxen och sminket
Tycker du att en bra innovation både ska förklara hur galaxer formas och se till att smink inte klumpar sig? I så fall har Chalmers en. När damm fastnar på en yta eller, för den delen, när en ödla sitter i taket beror det på vad forskarna kallar ”naturens osynliga klister”. Nu har forskare på …
JFK-mordet, månlandningen, Area 51, vaccin som används för att spåra människor, chemtrails, Elvis Presley lever, jorden är platt, Rothschild-familjen styr världen. Tror du på någon av dessa välkända konspirationsteorier? Eller någon annan?
I Forskning & Framsteg skriver Predrag Petrovic, docent och specialistöverläkare i psykiatri, om varför vissa människor är mer mottagliga för konspirationsteorier och hur hjärnans sätt att bearbeta information kan förklara detta.
Kunde studeras i realtid
Pandemin och QAnon-rörelsen i USA har gett forskare en unik chans att studera konspirationstänkande i realtid, skriver han. Hjärnans informationsbearbetning, särskilt balansen mellan förväntningar och sinnesintryck, verkar spela en central roll. Vissa personlighetsdrag gör oss mer mottagliga för säregna idéer om hur världen fungerar.
Konspirationsteorier bygger ofta på misstro mot makthavare och etablerade sanningar. Det kittlande med det är att det ju faktiskt kan vara på riktigt – det finns makthavare som borde misstros, etablerade sanningar som inte är sanna och historiska konspirationer. Bara för att du är paranoid betyder det inte att de inte är ute efter dig.
Att den amerikanska regeringen sysslade med massövervakning av sina medborgare via internet och telefonnätet sågs exempelvis som en konspirationsteori – fram tills att NSA-analytikern Edward Snowden läckte bevis för att det faktiskt var så.
Fenomenet hänger nära ihop med fenomenet vanföreställningar, både psykotiska och icke-psykotiska. Skillnaden ligger ofta i graden: konspirationstänkande finns på ett spektrum från vardaglig misstänksamhet till klinisk psykos, skriver Predrag Petrovic i F&F.
Kopplas till psykossjukdomar
Vanföreställningsbenägenhet är ett personlighetsdrag som gör att vissa lättare upplever världen på alternativa sätt, ett drag som inom psykiatrin kopplas till kreativitet men också till psykossjukdomar.
Petrovic och hans kollegor vid Karolinska institutet undersökte hur människor med olika grad av psykosbenägenhet reagerade på covid-19 och vaccinfrågor. De fann att personer med högre benägenhet för vanföreställningar oftare trodde på konspirationsteorier och var mer skeptiska till vaccin. Det handlade inte bara om åsikter, utan om hur hjärnan tolkar information.
Forskningsstudier visar att konspirationsteorier är mycket vanliga, skriver Petrovic. Studier visar att upp till en tredjedel av befolkningen tror på de mer utbredda varianterna. Mellan 10 och 20 procent av befolkningen tror på något mer ovanliga konspirationsidéer, exempelvis att månlandningen var påhittad.
Läs även: Pophistoriens 70 mest galna konspirationsteorier (Dagens PS)
Läs även: USA – när konspirationsteorierna blir verklighet (Dagens PS)
Läs även: Så bemöter Gates enorm konspirationsteori (Dagens PS)
Journalist som nu har fokus på börs och finans, med extra förkärlek för makroekonomi, geopolitik och råvaror.
Journalist som nu har fokus på börs och finans, med extra förkärlek för makroekonomi, geopolitik och råvaror.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Veckans perfekta vintips: Syrah eller Shiraz – samma druva, olika världar
Veckans perfekta vintips: Syrah eller Shiraz? Kärt barn har många namn. I dag handlar skillnaden mer om stil än om geografi – ett generöst, fruktigt vin kallas gärna Shiraz, medan ett stramt och terroirdrivet vin får heta Syrah. Här är fyra lysande exempel som visar druvans alla personligheter, från solvarma Sydafrika till eleganta Rhône – …
Dagens fråga: Måste du verkligen bli älskad av alla?
Vi känner alla någon som säger ja till allt på jobbet. Kanske är det du. Kanske tror du att det är vägen till att bli omtyckt. Men enligt kommunikationsexperten Kate Mason kan det vara dags att stanna upp – för din egen skull. Omtyckta människor minns detaljer, erkänner när de har fel och småpratar gärna.? …
Belgien stoppar lån till Ukraina – rädda för Ryssland
EU-ledarna lyckades inte enas om att använda frysta ryska tillgångar för ett återuppbyggnadslån på 140 miljarder euro till Ukraina. Belgiens premiärminister Bart De Wever kräver bindande garantier från övriga medlemsländer innan han går med på planerna. Efter intensiva förhandlingar som pågick hela dagen stoppade Belgien det ambitiösa förslaget om att använda den ryska centralbankens frysta …
Forskare: Var tredje kan tro på konspirationsteorier
Från månlandningen till QAnon – konspirationsteorier fascinerar världen över. Forskaren Predrag Petrovic menar att skillnaden ligger i hur hjärnan väger förväntningar mot sinnesintryck – inte bara i vad vi väljer att tro på. JFK-mordet, månlandningen, Area 51, vaccin som används för att spåra människor, chemtrails, Elvis Presley lever, jorden är platt, Rothschild-familjen styr världen. Tror …
Sovande vulkan har vaknat – efter 700 000 år
Forskare har upptäckt att Taftan-vulkanen nära gränsen mellan Iran och Pakistan visar tydliga tecken på att vakna till liv. Efter mer än 700 000 års vila visar vulkanen i Iran tecken på inre rörelse. Gasutsläpp och en gradvis markhöjning oroar forskare, som menar att myndigheterna bör förbereda sig inför ett framtida utbrott. Vulkanen Taftan ansågs …