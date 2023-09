De minskar vaccinproduktionen med 90 procent

“Vi har väntat på ögonblicket då pandemin officiellt är bakom oss, och vi måste bygga om vår tillverkning”, säger Modernas ordförande Stephen Hoge.

Det rapporterar Reuters på torsdagen.

Bara 10 procent kvar

I augusti uppskattade man att efterfrågan i höst kommer ligga på mellan 50 och 100 miljoner doser. Det är i paritet med efterfrågan i fjol, då vaccintillverkningen uppnådde 153,8 miljoner doser under hela året, enligt USA:s motsvarighet till Folkhälsomyndigheten, US Centers for Disease Control and Prevention.

Det är en stor nedgång jämfört med pandemiåren då man tillverkade en miljard per år.

Moderna sköter också vaccinproduktionen åt till Storbritannien, Kanada och Japan – men har inte ett avtal med EU.