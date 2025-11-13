Avslöjat: Dina husdjur skrattar åt dig

Redan de gamla grekerna…hade ibland fel. En av dem var Aristoteles.

”Aristoteles menade att det bara är människan som skrattar, men han hade fel”, säger Peter Gärdenfors, professor emeritus i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet.

Forskningen visar faktiskt att de flesta djur skrattar, men även att några fågelarter gör det.

Grejen är att vi människor oftast missar det, eftersom djurens skratt tar sig andra uttryck än våra.

”Nästan alla däggdjur skrattar tyst eller på andra sätt än vi människor. Undantaget är elefanter och sjölejon som skrattar högt, alltså precis som vi människor”, säger Peter Gärdenfors.

EU-domstolen: “Din hund är bagage”. Dagens PS

Sjölejon med humor

En populär filmsnutt visar ett sjölejon som mjukt rullar ner för en sluttning.

”Alltså precis som ett barn kan göra för att roa sig själv. Men väl nere vid strandkanten finns turister och en kvinna som badar i vattnet. Sjölejonet dyker ner under ytan för att plötsligt dyka upp intill kvinnan som blir rädd varvid sjölejonet skrattar högljutt”, säger Peter Gärdenfors.

ANNONS

En av stötestenarna inom forskning om skratt hos djur var länge att avgöra om det verkligen var skratt – eller bara ett läte som betydde något annat.