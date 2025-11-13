Dagens PS
Avslöjat: Dina husdjur skrattar åt dig

Forskare: De flesta djur skrattar
Glad – men du får antagligen aldrig veta varför. Nu berättar forskare att de flesta däggdjur skrattar, men att vi ofta missar det. (Foto: Jacquelyn Martin/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 13 nov. 2025Publicerad: 13 nov. 2025

De flesta däggdjur skrattar. En och annan fågel också. Men vi missar det ofta. ”Nästan alla däggdjur skrattar tyst”, berättar forskare.

Redan de gamla grekerna…hade ibland fel. En av dem var Aristoteles.

”Aristoteles menade att det bara är människan som skrattar, men han hade fel”, säger Peter Gärdenfors, professor emeritus i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet.

Forskningen visar faktiskt att de flesta djur skrattar, men även att några fågelarter gör det.

Grejen är att vi människor oftast missar det, eftersom djurens skratt tar sig andra uttryck än våra.

”Nästan alla däggdjur skrattar tyst eller på andra sätt än vi människor. Undantaget är elefanter och sjölejon som skrattar högt, alltså precis som vi människor”, säger Peter Gärdenfors.

Sjölejon med humor

En populär filmsnutt visar ett sjölejon som mjukt rullar ner för en sluttning.

”Alltså precis som ett barn kan göra för att roa sig själv. Men väl nere vid strandkanten finns turister och en kvinna som badar i vattnet. Sjölejonet dyker ner under ytan för att plötsligt dyka upp intill kvinnan som blir rädd varvid sjölejonet skrattar högljutt”, säger Peter Gärdenfors.

En av stötestenarna inom forskning om skratt hos djur var länge att avgöra om det verkligen var skratt – eller bara ett läte som betydde något annat.

Spaning i hemmet – och när du inte ser så skrattar antagligen katten åt dig. Nästan alla däggdjur skrattar, men de flesta gör det tyst. (Foto: Gabriella Bruske/TT)
Skrattade när de blev kittlade

Ett genombrott kom för några decennier sedan när forskarna Jaak Panksepp och Jeff Burgdorf, verksamma i huvudsak i USA, upptäckte att råttor gav ifrån sig ett högfrekvent ljud när de lekte. 

”När de sedan kittlade råttorna på magen blev det högfrekventa ljudet allt intensivare, och forskarna förstod att de var något på spåren”, berättar Peter Gärdenfors.

Ungefär 20 år senare tog forskarna Gregory A. Bryant och Sasha Winkler fram en översikt över 65 olika däggdjurs leksignaler, en känguruarts och fyra fågelarters. 

Hundars flämtande, papegojors gälla rop och råttors pipande ultraljud är alla exempel på ljud som ses som motsvarigheter till människans skratt.

Kul när någon drattar på arslet

”Det finns alltid en koppling mellan lek och skratt. Kittling eller brottningslek är kanske de mest grundläggande beteendena som får både människor och djur att skratta”, säger Peter Gärdenfors. 

Andra kriterier är att skrattet uppstår som reaktion på något överraskande, alltid i ett socialt sammanhang och aldrig vid smärta eller fara.

”Precis som vi skrattar åt Charlie Chaplin kan apor skratta när någon ramlar ur en gren. Och liksom människor kan de tycka att det är roligt att skrämma någon, så länge det inte blir farligt”, säger Peter Gärdenfors.

Därmed är det alltså utrett att våra husdjur skrattar och kanske till och med skrattar åt oss.

Varför de gör det och vad de skrattar åt vet vi inte – och det kanske är lika bra?

