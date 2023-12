Läkemedel mot nervskador godkänt i USA

USA:s läkemedelsmyndighet, FDA, godkände på torsdagen läkemedlet Wainua för patienter med polyneuropati orsakade av ärftlig transtyretinamyloidos, ATTR-PN, det rapporterar Reuters.

Dödlig inom tio år

Sjukdomen är progressiv och kännetecknas av att onortmala proteinavlagringar byggs upp i kroppens vävnader och organ, den drabbar cirka 40 000 människor globalt.

Om sjukdomen inte behandlas kan den, enligt Astra Zeneca, vara dödlig inom tio år.

Wainua ges via injektion under huden en gång i månaden och är utformad för att rikta in sig på levern, där proteinet bildas.

Enligt Ionid Pharmaceuticals vd, Brett Monia får uppskattningsvis 20 procent av dem som lider av sjukdomen behandling.

Försäljning för miljarder

Myles Minter, analytiker vid William Blair, uppskattar att global försäljning av Wainua, enbart för behandling av ATTR-PN, kan nå 750 miljoner dollar, nästan 7 683 miljoner kronor.

Patienter kan själva administrera läkemedlet, som kräver lägre dosering än tidigare godkända behandlingar.

Astra Zeneca och Ionis testar också Wainua för behandling av andra former av sjukdomen som kan leda till hjärtmuskelsjukdomen kardiomyopati.

Om läkemedlet får utökat godkännande för behandling av kardiomyopati väntar sig analytiker att den totala toppförsäljningen kommer vara mellan 3,5 och 7 miljarder dollar, ungefär mellan 35,85 och 71,71 miljarder kronor, det skriver Reuters.

