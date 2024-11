Skillnaden mellan framgångsrika människor och riktigt framgångsrika människor 

Världen är full av företagsledare med olika typer av ledarskapsfilosofi. Vissa mer framgångsrika än andra. Men vad har några av världens mest framgångsrika företagsledare gemensamt? Svaret har du här.

Sam Altman, Warren Buffett och bortgångne Steve Jobs har alla något gemensamt när det kommer till ledarskapsfilosofi, det skriver Business insider.

97 gånger av 100

I podcasten 20VC pratade Sam Altman, vd för OpenAI, nyligen om hur viktigt fokus är för ett företag. Han betonade vikten av att säga nej och fokusera på rätt saker.

Under 2014 höll Sam Altman sin föreläsningsserie How to Start a Startup vid Stanford University där han även där sa att fokus är avgörande, särskilt som grundare, och att hålla fokus innebär att säga nej – väldigt mycket.

”Du säger nej 97 gånger av 100”, sa Altman.