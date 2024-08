Optimera arbetsdagen med neurologens knep

Enligt Mithu Storoni, neurolog och författare till boken “Hyperefficient: Optimize Your Brain to Transform the Way You Work”, ligger problemet inte hos dig som individ, utan i hur du strukturerar dina arbetsdagar.

Hjärnans fokusmönster

Storoni menar att förståelse för hjärnans naturliga fokusmönster är nyckeln till ökad produktivitet.

Hjärnan har två primära fokusperioder: en från cirka 9-10 på morgonen till 13-14 på eftermiddagen och en andra topp från 15-16 till 20-22 på kvällen.

Det är under dessa tider som du bör schemalägga uppgifter som kräver mest koncentration och mental energi, enligt Fortune.