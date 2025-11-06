Ny gel kan laga tänder – genombrott för framtidens tandvård

Forskare vid University of Nottingham i Storbritannien har lyckats skapa ett gel-material som efterliknar den naturliga processen när tandens emalj bildas.

Gelen fungerar som ett slags ”byggnadsställning” där mineraler som kalcium och fosfat kan fästa och skapa ett nytt, skyddande lager, precis som emalj.

Läs även: Skippa protesen – odla nya tänder i stället

Ett första steg mot självläkande tänder

Till skillnad från dagens tandvårdsprodukter, som bara kan bromsa skador eller fylla hål, har den nya tekniken potential att faktiskt återställa den ursprungliga tandytan.

Det är en utveckling inom tandvård som forskare länge drömt om, eftersom emaljen normalt inte kan regenereras när den väl skadats.

Forskarna vid University of Nottingham, på bilden, tror att deras upptäckt kan revolutionera tandvården. (Foto: Korng Sok på Unsplash)

“Vi hoppas kunna lansera en första produkt nästa år och att det snart kan börja hjälpa patienter över hela världen”, skriver professor Alvaro Mata som lett studien till BBC.

Tester i laboratoriemiljö visar lovande resultat. Skadade ytor har kunnat repareras med en struktur som liknar naturlig emalj.