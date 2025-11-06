Dagens PS
Ny gel kan laga tänder – genombrott för framtidens tandvård

Tandläkare
Framtidens tandvård? Forskare har utvecklat en gel som kan laga tänder naturligt. (Foto: Fredrik Sandberg/TT)
Tim Waage
Tim Waage
Uppdaterad: 06 nov. 2025Publicerad: 06 nov. 2025

Ett brittiskt forskarteam har utvecklat en gel som kan få tändernas emalj att växa tillbaka. Upptäckten kan revolutionera tandvården och minska behovet av lagningar i framtiden.

Forskare vid University of Nottingham i Storbritannien har lyckats skapa ett gel-material som efterliknar den naturliga processen när tandens emalj bildas.

Gelen fungerar som ett slags ”byggnadsställning” där mineraler som kalcium och fosfat kan fästa och skapa ett nytt, skyddande lager, precis som emalj.

Läs även: Skippa protesen – odla nya tänder i stället

Ett första steg mot självläkande tänder

Till skillnad från dagens tandvårdsprodukter, som bara kan bromsa skador eller fylla hål, har den nya tekniken potential att faktiskt återställa den ursprungliga tandytan.

Det är en utveckling inom tandvård som forskare länge drömt om, eftersom emaljen normalt inte kan regenereras när den väl skadats.

Forskarna vid University of Nottingham, på bilden, tror att deras upptäckt kan revolutionera tandvården. (Foto: Korng Sok på Unsplash)

“Vi hoppas kunna lansera en första produkt nästa år och att det snart kan börja hjälpa patienter över hela världen”, skriver professor Alvaro Mata som lett studien till BBC.

Tester i laboratoriemiljö visar lovande resultat. Skadade ytor har kunnat repareras med en struktur som liknar naturlig emalj.

Kan förändra hela tandvården

Forskarna beskriver upptäckten som ett genombrott, men betonar att det fortfarande krävs omfattande studier innan metoden kan användas på människor i praktiken.

Nästa steg blir att undersöka hur gelen fungerar i den komplexa munmiljön där faktorer som saliv, bakterier och tuggning ställer höga krav på hållbarhet.

Om tekniken visar sig fungera i praktiken kan den få enorm betydelse. I framtiden kan patienter kanske smörja på en reparerande gel i stället för att behöva borra och fylla hål hos tandläkaren.

Det skulle kunna minska både kostnader och obehag, och bli ett verkligt paradigmskifte för tandvården.

Missa inte: Tandläkare misstänks för miljonfusk

Tim Waage
Tim Waage

Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.

