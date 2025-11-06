Ett brittiskt forskarteam har utvecklat en gel som kan få tändernas emalj att växa tillbaka. Upptäckten kan revolutionera tandvården och minska behovet av lagningar i framtiden.
Ny gel kan laga tänder – genombrott för framtidens tandvård
Mest läst i kategorin
Nya rön: Mirakelmedlet kan skada hjärtat
En ny studie varnar för melatonin i kampen mot sömnsvårigheter. Enligt studierna finns risk för hjärtproblem och att du hamnar på sjukhus vid långvarigt användande. Trenden med att stoppa i sig melatonin kanske inte är riktigt så bra visar nya studier som earth.com rapporterar om. Studien är dock inte ännu vetenskapligt belagd. Fler får hjärtproblem …
Forskare: Covidvaccin kan ge ett överraskande resultat
Amerikanska forskare har kommit fram till att covidvaccin kan leda till ett längre liv för vissa cancerpatienter. Vaccinet förbättrar både hudcancer och lungcancer. Forskare har upptäckt att ett mRNA-baserat covidvaccin, den typ som används i Sverige, kan göra att cancerpatienter lever längre. Studien är publicerad i tidskriften Nature. Covidvaccin kan ge ett längre liv för …
Hemligheterna bakom framtidens välmående
Att må bra har aldrig varit så eftertraktat, så dyrt eller så datadrivet. Den globala wellnessindustrin är i dag värd omkring tjugotusen miljarder kronor (två biljoner dollar), enligt en undersökning gjord av McKinsey. Men den verkliga wellness-förändringen för framgång handlar inte om pengar, utan om din egen inställning. För millennials och Gen Z har wellness …
Svenska forskare: Linserna som ska rädda oss
Det finns linser på Kanarieöarna som odlats där i nästan 2 000 år. Nu kan de bli viktiga när vi ska anpassa oss till ett allt varmare klimat. De linser som i dag odlas på Kanarieöarna har en historia på platsen vilken sträcker sig nästan 2 000 år tillbaka i tiden. Det visar den första genetiska studien …
Så vet du om din glömska är farlig
Alla glömmer saker ibland – men när blir det ett tecken på något mer än stress och för många möten? Forskare varnar för att mild kognitiv nedsättning ofta smyger sig på utan att märkas. Här är signalerna som visar om din glömska är ofarlig – eller början på något större. När hjärnan börjar sacka – …
Forskare vid University of Nottingham i Storbritannien har lyckats skapa ett gel-material som efterliknar den naturliga processen när tandens emalj bildas.
Gelen fungerar som ett slags ”byggnadsställning” där mineraler som kalcium och fosfat kan fästa och skapa ett nytt, skyddande lager, precis som emalj.
Läs även: Skippa protesen – odla nya tänder i stället
Ett första steg mot självläkande tänder
Till skillnad från dagens tandvårdsprodukter, som bara kan bromsa skador eller fylla hål, har den nya tekniken potential att faktiskt återställa den ursprungliga tandytan.
Det är en utveckling inom tandvård som forskare länge drömt om, eftersom emaljen normalt inte kan regenereras när den väl skadats.
“Vi hoppas kunna lansera en första produkt nästa år och att det snart kan börja hjälpa patienter över hela världen”, skriver professor Alvaro Mata som lett studien till BBC.
Tester i laboratoriemiljö visar lovande resultat. Skadade ytor har kunnat repareras med en struktur som liknar naturlig emalj.
Senaste nytt
Så mycket kan din förening spara i energi och pengar med energikalkylatorn
Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Tre hav, tre världar – och tre drömresor
Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
Kan förändra hela tandvården
Forskarna beskriver upptäckten som ett genombrott, men betonar att det fortfarande krävs omfattande studier innan metoden kan användas på människor i praktiken.
Nästa steg blir att undersöka hur gelen fungerar i den komplexa munmiljön där faktorer som saliv, bakterier och tuggning ställer höga krav på hållbarhet.
Om tekniken visar sig fungera i praktiken kan den få enorm betydelse. I framtiden kan patienter kanske smörja på en reparerande gel i stället för att behöva borra och fylla hål hos tandläkaren.
Det skulle kunna minska både kostnader och obehag, och bli ett verkligt paradigmskifte för tandvården.
Missa inte: Tandläkare misstänks för miljonfusk
Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.
Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Avslöjandet som skakar Paris – Louvrens lösenord var "Louvre"
Kan det verkligen stämma? Ett lösenord så enkelt att tjuvarna knappt behövde gissa. Enligt uppgifter var koden "Louvre". Nu kommer nya uppgifter om att lösenordet till museets videoövervakning var lika enkelt som dess namn. Avslöjandet kommer mitt i utredningen av den fräcka kuppen där juveler värda över en miljard kronor stals på ett ögonblick. Missa …
Kvinnor är största förlorarna i börsracet
Kvinnor har varit vinnarna när det gäller aktiesparande. Men nu tycks det ha vänt. Sedan början av året har trenden varit nedåt för kvinnornas aktieplaceringar.? Enligt Euroclear Swedens siffror för tredje kvartalet är det kvinnors aktieportföljer som fallit mest. Under perioden minskade portföljvärdet för både kvinnor och män, berättar Sveriges Radio. ”Men nedgången var mer …
Storbritanniens centralbank rör inte räntan nu
Med minsta möjliga majoritet klubbade den brittiska centralbanken, Bank of England, för att hålla räntan oförändrad. Beskedet om den brittiska centralbankens försiktiga hållning kommer inför regeringens höstbudget i november, berättar amerikanska CNBC. Av de nio ledamöterna i Bank of England (BOE) röstade fem för att inte peta på räntan medan fyra ansåg att räntan skulle …
Ny gel kan laga tänder – genombrott för framtidens tandvård
Ett brittiskt forskarteam har utvecklat en gel som kan få tändernas emalj att växa tillbaka. Upptäckten kan revolutionera tandvården och minska behovet av lagningar i framtiden. Forskare vid University of Nottingham i Storbritannien har lyckats skapa ett gel-material som efterliknar den naturliga processen när tandens emalj bildas. Gelen fungerar som ett slags ”byggnadsställning” där mineraler …
Black Friday räddningen för pressade amerikaner
Prisökningarna gör att många amerikanska hushåll har svårt att klara försörjningen och nu hoppas de att den stora reahelgen med Black Friday ska hjälpa dem att överleva. Vanligtvis jagar konsumenter röda prislappar på elektronik och kläder och mycket annat som kännetecknar shoppinghysterin under Black Friday. Men i år kommer reahelgen att se annorlunda ut, skriver …