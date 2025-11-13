Trafikverket drar i nödbromsen – inför anställningsstopp

”Förvaltningsanslaget är administration, styrning, ledning och stöd. Där har vi lagt ett anställningsstopp. Vi gör inga nyrekryteringar och om någon säger upp sig så ersätts den inte”, säger Felicia Danielsson på myndighetens presstjänst till Aftonbladet.

Anställningsstopp får stöd

Det framgår inte hur stor del av de 300 miljoner kronorna som åtgärden står för. Det finns inte heller några uppgifter om hur många vakanta tjänster som finns i dag.

Läs mer: Trafikverket förbannade på NCC – avbryter Västlänken-avtal (Realtid)

I en kommentar i fackförbundstidningen Publikt säger ST:s avdelningsordförande, Mikael Sandberg, att han stödjer åtgärden.

”Det är den snabbaste och enklaste lösningen om man inte ska börja säga upp folk”, säger han.