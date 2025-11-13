Dagens PS
Trafikverket drar i nödbromsen – inför anställningsstopp

Verk
Trafikverket inför anställningsstopp för att klara sin budget. Åtgärden får stöd av facket. (Foto: Viktoria Bank/TT)
Roland Klinga
Roland Klinga
Uppdaterad: 13 nov. 2025Publicerad: 13 nov. 2025

Trafikverket inför anställningsstopp. Det är resultatet efter regeringens budget. En budget som innebär att verket måste dra i nödbromsen och spara 300 miljoner kronor.

”Förvaltningsanslaget är administration, styrning, ledning och stöd. Där har vi lagt ett anställningsstopp. Vi gör inga nyrekryteringar och om någon säger upp sig så ersätts den inte”, säger Felicia Danielsson på myndighetens presstjänst till Aftonbladet.

Anställningsstopp får stöd

Det framgår inte hur stor del av de 300 miljoner kronorna som åtgärden står för. Det finns inte heller några uppgifter om hur många vakanta tjänster som finns i dag.

Läs mer: Trafikverket förbannade på NCC – avbryter Västlänken-avtal (Realtid)

I en kommentar i fackförbundstidningen Publikt säger ST:s avdelningsordförande, Mikael Sandberg, att han stödjer åtgärden.

”Det är den snabbaste och enklaste lösningen om man inte ska börja säga upp folk”, säger han.

Omfattande åtgärder

Enligt Publikt fick Trafikverket inför 2025 ett sparbeting på totalt 600 miljoner kronor att uppnå på två år. Myndigheten satte då igång ett omfattande effektiviseringsprogram.

Men i höstens budgetproposition kom en minskning av förvaltningsanslaget med ytterligare 300 miljoner kronor för 2026. Det är den neddragning som nu föranleder snabba och omfattande åtgärder.

Läs mer: Trafikverket bryter miljardkontrakt – entreprenör polisanmäls (Dagens PS)

Beslutet om anställningsstopp gäller från 15 november till 1 juni nästa år. Vissa anställningar, till exempel i projekt, finansieras helt eller delvis via andra anslag.

”Men anställningsstoppet berör en stor del av personalen”, säger Mikael Sandberg.

Enligt Publikt finns det på Trafikverkets intranät frågor och svar om anställningsstoppet. Där framgår att myndigheten inte utesluter uppsägningar. 

Det snackas i fikarummen

”Det är besparingskraven man pratar om i fikarummen, och jag tror att det finns en oro för jobben”, säger ST:s avdelningsordförande.

Han hoppas och tror dock att beslutet om anställningsstopp, tillsammans med andra väntade sparåtgärder, ska göra att myndigheten klarar sig undan varsel.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BesparingarBudgetTrafikverket
Jag har jobbat över trettio år som journalist. Mest med ekonomi- och arbetsmarknadsjournalistik. Men också med grävande journalistik och politik. Jag är väldigt sportintresserad och håller Västerås SK högt. Dessutom är jag en flitig musiksamlare. Har över 7000 skivor.

