Systembolaget: Säljer mer och ökar vinsten

Klimatåtgärder ger resultat

Företaget noterar även resultat av sina klimatåtgärder. Ett exempel man nu lyfter är att man anpassat hämtning av butikernas återvinningsmaterial till varje butiks behov.

Hos de butiker som infört rutinen minskar koldioxidutsläppen i genomsnitt med 18 procent, jämfört med motsvarande period 2025.

ANNONS

”Sommarens extremvärme och bränder i europeiska vinregioner visar på de utmaningar som ett förändrat klimat kan innebära för odling och produktion”, skriver vd Ann Carlsson Meyer.

”Det understryker vikten av vårt arbete för minskad klimatpåverkan.”

Kunskapsluckan som ökar cancerrisken. Dagens PS

Systembolaget ökar vinsten och försäljningen, rapporterar vd Ann Carlsson Meyer som samtidigt ser utmaningar i extremvärme och kundmönster. (Foto: Anna Tärnhuvud /TT)

”Skapar stabilitet”

”Samtidigt präglas konsumtionen av hushållens prismedvetenhet, förändrade konsumtionsmönster och den växande efterfrågan på alkoholfria alternativ”, tillägger hon.

När det gäller ekonomin konstaterar Ann Carlsson Meyer att den ekonomiska stabiliteten ger utvecklingskraft.

”Rörelseresultatet för kvartalet påverkas av ett förbättrat bruttoresultat samt effekter av genomförda kostnadsanpassningar”, skriver hon i sitt vd-ord.

”Anpassningarna har gjorts för att möta lägre volymer, en konsekvens av förändrade konsumtionsmönster.”



ANNONS

132 nya svenska platser att handla alkohol. Dagens PS