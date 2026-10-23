Försäljningen ökar och det gör även vinsten. Sjunker gör däremot företagets klimatpåverkan. Det handlar om Systembolaget.
Systembolaget: Säljer mer och ökar vinsten
Det är plus för Systembolaget i alla delar utom klimatpåverkan, där å andra sidan ett minus får betraktas som ett plus.
För tredje kvartalet i år ökar företaget omsättningen till 10 214 miljoner kronor mot 10 096 miljoner motsvarande kvartal i fjol.
Även vinsten stiger – från 143 miljoner jämförelsekvartalet 2025 till 219 miljoner kronor i år.
För de tre första kvartalen är utvecklingen likartad. Omsättningen januari-september stiger från 28 529 miljoner till 28 803, medan vinsten stiger från klena tio miljoner kronor de nio första månaderna i fjol till 165 miljoner motsvarande period i år.
30 år med bag in box: Succén Systembolaget sade nej till. Dagens PS
Anpassar kostnaderna
Pant- och prishöjningar och en lägre kostnadsnivå efter ”genomförda anpassningar till den lägre volymutvecklingen”, är vad Systembolaget förklarar siffrorna med.
”Det förbättrade rörelseresultat stärker våra förutsättningar att fortsätta investera och utveckla vårt erbjudande utifrån kundernas behov. Samtidigt håller vi fast vid ett ansvarsfullt och kostnadsmedvetet arbetssätt”, kommenterar Merlin Poljak, chef för Affärssupport på Systembolaget.
Klimatåtgärder ger resultat
Företaget noterar även resultat av sina klimatåtgärder. Ett exempel man nu lyfter är att man anpassat hämtning av butikernas återvinningsmaterial till varje butiks behov.
Hos de butiker som infört rutinen minskar koldioxidutsläppen i genomsnitt med 18 procent, jämfört med motsvarande period 2025.
”Sommarens extremvärme och bränder i europeiska vinregioner visar på de utmaningar som ett förändrat klimat kan innebära för odling och produktion”, skriver vd Ann Carlsson Meyer.
”Det understryker vikten av vårt arbete för minskad klimatpåverkan.”
Kunskapsluckan som ökar cancerrisken. Dagens PS
”Skapar stabilitet”
”Samtidigt präglas konsumtionen av hushållens prismedvetenhet, förändrade konsumtionsmönster och den växande efterfrågan på alkoholfria alternativ”, tillägger hon.
När det gäller ekonomin konstaterar Ann Carlsson Meyer att den ekonomiska stabiliteten ger utvecklingskraft.
”Rörelseresultatet för kvartalet påverkas av ett förbättrat bruttoresultat samt effekter av genomförda kostnadsanpassningar”, skriver hon i sitt vd-ord.
”Anpassningarna har gjorts för att möta lägre volymer, en konsekvens av förändrade konsumtionsmönster.”