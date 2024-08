Svensk startup gör succé i Belgien

Som Dagens PS tidigare rapporterat om har guld som investering presterat bra trots oroliga tider på råvarumarknaden. Tidigare i augusti steg priset på guld till över 2 500 dollar per uns och i dag ligger priset på strax över 2 400 dollar. För tredje året anordnar därför Dagens PS i samarbete med Nordic Gold Trade …

Två grundare kvar

Bolaget ägs i dag till hälften av två av grundarna – Adam Vikström och Mattias Chahin – och i övrigt har man tagit in Staffan Perssons investeringsbolag Swedia Capital och Håkan Svanbergs Svanberg & Co Invest, vilka står för merparten av de 12 miljoner kronor i riskkapital man tagit in.

Nu ska Deligate lyckliggöra Belgien. Efter ett lyckat tesprojekt ska man nu inleda ett storskaligt samarbete med dagligvarujätten Carrefour i Belgien.

Deligates datum- och prissänkningsverktyg ska hjälpa Carrefour att halvera matsvinnet till 2025.

”Stor skillnad”

Verktyget ska hantera över 40 000 rabatter och prissänkningar i Carrefours 780 belgiska butiker.

Man börjar med att rulla ut Deligates datumkontroll i kedjans största butiker.



”Vi har fört diskussioner med Carrefour under en längre tid för att optimera vårt verktyg att göra omedelbar och stor positiv skillnad för deras datum- och matsvinnsarbete”, säger Adam Vikström på Deligate hos JA.

”Under testperioden har vi uppnått en svinnstatistik och arbetstidsåtgång långt under vad Carrefour brottats med tidigare”.

Carrefour: ”En nyckelroll”

”Datumverktyget från Deligate kommer att hjälpa oss att effektivisera verksamheten, minska kostnaderna och förbättra lönsamheten. Tack vare integrerade intelligenta rabatter och fullständig kontroll över lagret på hyllorna, kommer det att spela en nyckelroll”, säger Benoît Moreau, chef för ny teknik hos Carrefour Belgien.

För Deligate är avtalet en milstolpe av stora mått.

”Avtalet med Carrefour är enormt betydelsefullt för oss, inte minst ekonomiskt, och det är också ett toppbetyg på vår kunskap kring smart datumhantering och optimering av kort-datum-försäljning”, säger Adam Vikström.

