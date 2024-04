Falsk statistik: Så ser matsvinnet egentligen ut

Världen

Världens folkrikaste land går till val – pågår i veckor

Under Narendra Modis ledning har Indien vuxit till en ekonomisk stormakt. Trots sitt konservativa styre lockar han kvinnor och unga. På fredag inleder Indien världens största demokratiska val. Under inget mindre än sex veckor ska nära en miljard väljare lägga sin röst – vilket är 10 procent av världens befolkning, enligt The Guardian. Narendra Modi …