Stämmer Unilever – "Försöker tysta oss"

Hemlig uppgörelse 2022

När sedan Unilever sålde sin verksamhet i Israel till den lokale licensinnehavaren, stämde Ben & Jerry´s Unilever för att ha försökt kringgå bolagets självständighet. Det slutade i en konfidentiell uppgörelse 2022.

Nu hävdar Ben & Jerry´s att Unilever brutit mot det avtalet och att Unilever borde ”respektera och erkänna bolagets oberoende styrelses primära ansvar över Ben & Jerrys samhälleliga mission”, enligt stämningsansökan.

Bolaget hävdar att man ”vid fyra tillfällen försökt att offentligt uttala sig till stöd för fred och mänskliga rättigheter. Unilever har tystat var och en av dessa ansträngningar”.

Ben & Jerry´s ”valde fel”

Unilevers svar är att man tänker på alla offer i Mellanöstern, tänker försvara sig mot anklagelser men inte tänker ”kommentera något ytterligare i denna juridiska fråga”.

Stämningen har lämnats in hos New Yorks federala domstol.

I förlikningsavtalet 2022 sades att Unilever skulle betala 5 miljoner dollar till Ben & Jerry´s, som sedan skulle donera pengarna till människorättsgrupper efter eget val.

Bolaget valde då, bland annat, Jewish Voice for Peace och San Francisco Bay Area Chapter of Council on American-Islamic Relations.

Unilever protesterade mot valen av organisationer och sade att Jewish Voice for Peace var “för kritisk mot den israeliska regeringen”, enligt stämningsansökan.

