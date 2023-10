Så vänder en VD trenden när det stormar på marknaden

“För att övervinna de kraftigt negativa stormar som härjar, måste vi sluta hoppas på att vindarna vänder och i stället ta ansvar för att aktivt forma en bättre framtid för vårt företag och börja agera”.

Det här är ord från en VD som insett vikten av att se bortom dagens utmanade läge. En VD som valt att skifta fokus från kris till framtida möjligheter. En VD som vill bygga en bättre och mer hållbar framtid för sig själv, sina medarbetare och sitt företag.

Det är ord och löften från en VD som kommer att stå som vinnare när krisen har passerat.

I början av 2020, mitt under rådande klimatkris, drabbades världen av ytterligare en kris; en global pandemi som därefter följts av en rad extraordinära utmaningar.

Geopolitiska spänningar, inflation, valutaproblem, räntefluktuationer och ökande priser har blivit en del av vår vardag.

Utmaningar som i sig är tillräckligt svåra att hantera enskilt, och som en företagsledare nu måste navigera genom samtliga på samma gång.

“You can’t expect to move forward if your emergency break is on.”

Angela Cecilia