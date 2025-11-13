Riksdagen vill öppna bolaget på söndagar

Det är den finska riksdagens ekonomiutskott som nu vill införa söndags- och helgöppet på Systembolagets finska motsvarighet, Alko.

Det bekräftar utskottets ordförande Vilhelm Junnila, refererad av Yle.

Utskottet vill även att alkohol ska få säljas med hemleveranser samma tider på dygnet som all annan detaljhandel håller.

”För att stärka Alkos uppgift och förutsättningar anser utskottet att Alkos öppettider bör utvidgas för att möjliggöra öppet på söndagar och söckenhelger, samt att de särskilda begränsningarna för Alkos leveranser bör slopas”, skriver utskottet i sitt utlåtande.

Kritik mot förslaget

Utskottet vill ge Alko längre öppettider än vad regeringen just nu föreslår. Då föreslår ändå regeringen att alkoholdrycker ska få säljas mellan klockan 9 och 21.

SDP:s, De Grönas, Vänsterförbundets och Centerns medlemmar i utskottet reserverade sig mot utlåtandet och vill att det finska samhällets även i fortsättningen ska ta ansvaret för alkoholpolitiken.

Som ett brev på posten – eller möjligen som en hemlevererad flaska vodka – kommer beskedet att handeln förbereder sig på att få köra hem alkohol till finnarna.

I regeringens förslag, som ekonomiutskottet alltså vill gå längre i, föreslås hemleveranser av alkohol klockan 9-21 och drycker från Alko under Alkos öppettider.

