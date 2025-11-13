Dagens PS
Dagensps.se
Företag

Riksdagen vill öppna bolaget på söndagar

Politiker vill tillåta bolaget sälja sprit söndagar
Alkohol utan att ta omvägen och handla själv? Det vill finländska politiker införa med söndagsöppet och hemleveranser stora delar av dygnet. (Foto: Christine Olsson/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 13 nov. 2025Publicerad: 13 nov. 2025

Bolaget ska få sälja sprit och hålla öppet på söndagar. Samtidigt tillåts hemleveranser alla tider på dygnet handeln levererar i dag.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Det är den finska riksdagens ekonomiutskott som nu vill införa söndags- och helgöppet på Systembolagets finska motsvarighet, Alko.

Det bekräftar utskottets ordförande Vilhelm Junnila, refererad av Yle.

Utskottet vill även att alkohol ska få säljas med hemleveranser samma tider på dygnet som all annan detaljhandel håller.

”För att stärka Alkos uppgift och förutsättningar anser utskottet att Alkos öppettider bör utvidgas för att möjliggöra öppet på söndagar och söckenhelger, samt att de särskilda begränsningarna för Alkos leveranser bör slopas”, skriver utskottet i sitt utlåtande.

Sverige tittar på när Finland släpper sitt monopol. Dagens PS

Kritik mot förslaget

Utskottet vill ge Alko längre öppettider än vad regeringen just nu föreslår. Då föreslår ändå regeringen att alkoholdrycker ska få säljas mellan klockan 9 och 21.

SDP:s, De Grönas, Vänsterförbundets och Centerns medlemmar i utskottet reserverade sig mot utlåtandet och vill att det finska samhällets även i fortsättningen ska ta ansvaret för alkoholpolitiken.

Som ett brev på posten – eller möjligen som en hemlevererad flaska vodka – kommer beskedet att handeln förbereder sig på att få köra hem alkohol till finnarna.

ANNONS

I regeringens förslag, som ekonomiutskottet alltså vill gå längre i, föreslås hemleveranser av alkohol klockan 9-21 och drycker från Alko under Alkos öppettider.

Vit månad – en krigisk vana. Dagens PS

Att få hem försäljning från tax free är ett av argumenten när politiker vill slå sönder den finska alkoholpolitiken ytterligare. (Foto: Cornelius Poppe/NTB-TT)
ANNONS

Senaste nytt

PS – Linda Murray Wennberg_ Hur riskkapital kan stärka företagets tillväxtresa (SPONSRAD AV ALMI)
Spela klippet
PS Partner

Så kan svenska startups växa med riskkapital och expertis från Almi Invest

28 okt. 2025

Handeln angelägen

Angelägna om att tjäna pengar på ännu ett område säger sig handeln naturligtvis inte tro att sprit levererad direkt till hemmets dörr större delen av dygnet ska öka spritproblemen i Finland.

Tuula Loikkanen, vd för Dagligvaruhandeln i Finland, säger att det redan gjorts många reformer i Finland som gör det lättare att skaffa sprit, men att den totala konsumtionen, mätt i ren alkohol, ändå gått ned.

Hon pekar även på att finländarna i dag köper cirka 13 procent av sin sprit utomlands. Leveranser hem till dörren kan ändra på det, menar hon.

”Då stannar även skatteintäkterna här”, säger Loikkanen hos Yle.

Levererar i 25 olika länder

ANNONS

Lauri Hallavo, Wolts direktör för servicekvalitet, litar på att bolagets leveranser ska klara alla regler.

Hallavo påpekar att Wolt redan i dag levererar sprit till kunder i 25 olika länder.

Inför frågan hur buden ska bete sig om ”en berusad storväxt finländsk kund blir våldsam då hen inte får sin sprit” föreslår Hallavo lösningen att ”de bör ta sig bort om farliga situationer uppstår”.

Det är, möjligen, en enklare lösning bakom ett direktörsskrivbord än ställd i den konkreta situationen.

Alkoholindustrin mörkar sanningen: “Det finns ingen säker nivå”. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AlkoholförsäljningFinland
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

ANNONS
BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet

Räkna ut ditt pris!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS