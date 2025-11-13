Bolaget ska få sälja sprit och hålla öppet på söndagar. Samtidigt tillåts hemleveranser alla tider på dygnet handeln levererar i dag.
Riksdagen vill öppna bolaget på söndagar
Det är den finska riksdagens ekonomiutskott som nu vill införa söndags- och helgöppet på Systembolagets finska motsvarighet, Alko.
Det bekräftar utskottets ordförande Vilhelm Junnila, refererad av Yle.
Utskottet vill även att alkohol ska få säljas med hemleveranser samma tider på dygnet som all annan detaljhandel håller.
”För att stärka Alkos uppgift och förutsättningar anser utskottet att Alkos öppettider bör utvidgas för att möjliggöra öppet på söndagar och söckenhelger, samt att de särskilda begränsningarna för Alkos leveranser bör slopas”, skriver utskottet i sitt utlåtande.
Sverige tittar på när Finland släpper sitt monopol. Dagens PS
Kritik mot förslaget
Utskottet vill ge Alko längre öppettider än vad regeringen just nu föreslår. Då föreslår ändå regeringen att alkoholdrycker ska få säljas mellan klockan 9 och 21.
SDP:s, De Grönas, Vänsterförbundets och Centerns medlemmar i utskottet reserverade sig mot utlåtandet och vill att det finska samhällets även i fortsättningen ska ta ansvaret för alkoholpolitiken.
Som ett brev på posten – eller möjligen som en hemlevererad flaska vodka – kommer beskedet att handeln förbereder sig på att få köra hem alkohol till finnarna.
I regeringens förslag, som ekonomiutskottet alltså vill gå längre i, föreslås hemleveranser av alkohol klockan 9-21 och drycker från Alko under Alkos öppettider.
Handeln angelägen
Angelägna om att tjäna pengar på ännu ett område säger sig handeln naturligtvis inte tro att sprit levererad direkt till hemmets dörr större delen av dygnet ska öka spritproblemen i Finland.
Tuula Loikkanen, vd för Dagligvaruhandeln i Finland, säger att det redan gjorts många reformer i Finland som gör det lättare att skaffa sprit, men att den totala konsumtionen, mätt i ren alkohol, ändå gått ned.
Hon pekar även på att finländarna i dag köper cirka 13 procent av sin sprit utomlands. Leveranser hem till dörren kan ändra på det, menar hon.
”Då stannar även skatteintäkterna här”, säger Loikkanen hos Yle.
Levererar i 25 olika länder
Lauri Hallavo, Wolts direktör för servicekvalitet, litar på att bolagets leveranser ska klara alla regler.
Hallavo påpekar att Wolt redan i dag levererar sprit till kunder i 25 olika länder.
Inför frågan hur buden ska bete sig om ”en berusad storväxt finländsk kund blir våldsam då hen inte får sin sprit” föreslår Hallavo lösningen att ”de bör ta sig bort om farliga situationer uppstår”.
Det är, möjligen, en enklare lösning bakom ett direktörsskrivbord än ställd i den konkreta situationen.
Alkoholindustrin mörkar sanningen: “Det finns ingen säker nivå”. Dagens PS
