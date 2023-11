Och nästa Oscar går till – "Elon Musk"

Gör som tusentals andra, håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna via Dagens PS mycket populära nyhetsbrev. Ta del av det bästa av det mesta med Dagens PS nyhetsbevakning genom att prenumerera på våra nyhetsbrev nedan. Hos oss hittar du något för alla, alltifrån börs & finans, privatekonomi, life science och motornyheter. Vi sammanfattar de …

Martin Wallin, fondförvaltare på Lannebo, har varit i branschen i 25 år. Här ger han sin syn på börsen och vad vi kan förvänta oss framöver. När Martin Wallin, förvaltare för fonden Lannebo Sverige Plus, funderar på vad som kännetecknar börsen är hans första reflektion kortsiktighet och ett just nu-fokus. “Det finns väldigt lite utrymme för reflektion …

Race mot Oscar

Filmen kommer baseras på Teslagrundarens biografi av Walter Isaacson, och Aronofsky som ofta tenderar att vilja porträttera just personer med defekta och självdestruktiva beteenden, uppmanar även sina skådespelare att lägga in en extra växel i racet mot Oscarsgalan. Nu återstår arbetet med att hitta just den skådespelaren, berättar CNBC.

Det borde dock inte bli några problem i det här fallet sedan huvudpersonen i fråga själv alltid lägger in toppväxlar mot det mesta han siktar in sig på, vare sig det rör sig om elbilar, rymden eller sociala plattformar.

