Nikes uppförsbacke fortsätter: "Smärtsam verklighet"

Facket sträcker ut en hjälpande hand till Teslaägare

Teslabilar ska kunna repareras, trots att facket är i konflikt med elbilstillverkaren. Dock viker sig inte IF Metall mot Elon Musk. IF Metalls strejk mot amerikanska Tesla är inne på sin fjärde månad. Den strikta blockaden innebär att runt 30 skadeverkstäder inte får hantera tillverkarens elbilar. Nu lättar facket på blockaden under en begränsad tid, …