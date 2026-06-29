Ljusningen: Hälften så många blir av med jobbet

Under andra kvartalet fick omkring 3 900 personer som blivit av med sina jobb omställningsstöd av Trygghetsfonden TSL. Det var nästan hälften så många som samma period i fjol.

Det har ljusnat tydligt på arbetsmarknaden. Åtminstone är det färre som blir av med jobbet, visar nya siffror.

Under andra kvartalet fick omkring 3 900 personer som blivit av med sina jobb omställningsstöd av Trygghetsfonden TSL. Det var nästan hälften så många som samma period i fjol.