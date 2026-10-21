Konkursdrabbade Avionero kan säljas i delar – men det är bråttom

Otillräckligt med pengar

Inför den planerade börsintroduktionen ville bolaget ta in 7,2 miljoner kronor genom en nyemission. Investerare hade lovat att köpa aktier för 3,6 miljoner kronor, men bolaget behövde minst 6 miljoner för att genomföra börsnoteringen.

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Nu är det en kamp mot klockan för att rädda vad som överhuvudtaget går att rädda i det som finns kvar i Avionero, enligt Breakit.

Kassan ser bara ut att räcka oktober ut, och det kommer inte som någon överraskning sedan bolaget inte kunde betala sina skulder och därmed ansökte om konkurs där Affärsvärlden har följt bolagets nedåtgående spiral.

Undanhöll viktiga uppgifter

Avionero redovisade inte flera viktiga uppgifter om verksamheten, bland annat hur många som använde tjänsten, hur många besökare webbplatsen hade och hur stor andel av besökarna som faktiskt blev kunder.

Dessutom hade bolaget en begränsad omsättning.

Under 2024 uppgick intäkterna till omkring 250 000 kronor, samtidigt som bolaget redovisade en förlust på cirka 9,2 miljoner kronor. Året därpå låg intäkterna på runt det samma och förlusten låg fortfarande på 5,8 miljoner kronor.

Skuldberget stiger?

Inför noteringen uppgav Avionero att man hade 3,1 miljoner kronor i skulder och det är inte offentligt vad den siffran ligger på i nuläget.

Konkursförvaltaren Ulf Andersen ska nu försöka rädda vad räddas kan innan det är för sent.

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”Ibland är det bråttom, men den här gången är det jävligt bråttom”, säger han till Breakit utan att vilja gå in på detaljer om någon har visat intresse för det konkursdrabbade bolaget.

Problemet är att hela Avionero-sajten kan raderas inom kort om pengar inte kommer in eftersom sajten ligger hos ett

tyskt webbhotell som inte fått betalt för sina tjänster.

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