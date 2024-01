Jätteras för svensk e-handel – trots julmånad

Branschorganisationen Svensk Handel uppskattar att omsättningen i december i e-handeln landade på 15,7 miljarder kronor.

Det är en minskning med hela 10 procent jämfört med december året före.

“December månad blev en fortsättning på de utmaningar för e-handeln som vi sett inte minst under hösten, med en omställningsminskning som speglar konsumenternas ökade försiktighet. Julhandeln, som vanligtvis är en höjdpunkt för e-handeln, lyckade inte vända trenden detta år. Vi hoppas att de försiktigt positiva signalerna om räntesänkningar under 2024 medför ett större kundflöde”, säger Per Ljungberg, innovationschef på Svensk Handel, i ett pressmeddelande.

Sämsta kvartalet i sedan andra kvartalet 2022

I december var det genomsnittliga totalbeloppet 8 procent lägre än i december 2022.

E-handelsindikatorn mäts i löpande priser men en beräkning av volymutvecklingen görs på totalnivå. Den totala omsättningsminskningen på 10 procent i löpande priser motsvarar en minskning av totala e-handelsvolymen med cirka 14 procent i november.

Den svaga decemberförsäljningen avslutade ett mycket svagt sista kvartal på året för e-handeln. Sammantaget minskade totalomsättningen med 11 procent fjärde kvartalet jämfört med samma kvartal året innan.

Det var den sämsta kvartalsutvecklingen i procent sedan andra kvartalet 2022 och det nionde kvartalet i rad med negativ omsättningsutveckling.

Sammantaget för 2023 minskade omsättningen med 8 procent jämfört med helåret 2022.

